高雄市首座愛河夜光階梯護岸亮相！

高雄市觀光新亮點，首座愛河夜光階梯護岸亮相！（市府提供）

2025/02/04 10:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市水利局於九如橋下游左岸，打造首座愛河夜光階梯護岸，總經費1800萬元，以老榕樹為主體，融入壽山景觀稜線、梯面鑲嵌獼猴造型，與對面壽山相輝映，搭配LED節能線燈，夜晚襯托愛河美景，成為觀光新亮點。

高雄市去年向中央爭取經費，辦理愛河護岸應急改善工程，針對老舊且破損護岸進行評估，選定九如橋下游左岸為示範段，打造愛河階梯護岸，總經費約1800萬元。

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水利局表示，愛河階梯護岸工程以「自然共融」為設計理念，設計靈感取自壽山稜線，護岸採用階梯式結構，展現壽山稜線律動感，梯面鑲嵌獼猴造型，以及中都窯場煙囪意象，充分展現地方文化底蘊。

工程保留既有老榕樹，打造特色步道、地景廣場、親水階梯，以環抱老榕樹形式，串聯南北廣場與河濱步道，象徵人、河道及老樹生活緊密連結關係，更與對面壽山相輝映。

愛河階梯全面採用LED節能線燈，夜間亮起來襯托愛河水岸，並配合天色控制開關燈時間，保護生態環境及周遭生物作息，階梯鋪面選用原石材質，降低維護與修繕成本，提升空間美感與舒適性。

水利局指出，愛河階梯護岸以提升防洪安全為核心，將壽山地貌、愛河水景與地方文化巧妙結合，打造一處既安全又具親水空間，不僅包含特色步道、地景廣場、既有老樹保留，結合地方文化歷史與環保永續設計，更提供民眾親水遊憩空間，成為愛河水岸新亮點。

高雄市觀光新亮點，首座愛河夜光階梯護岸亮相！（市府提供）

高雄市水利局打造首座愛河夜光階梯護岸，以老榕樹為主體，融入壽山景觀稜線、梯面鑲嵌獼猴造型，成為觀光新亮點。（市府提供）

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