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    高雄人發中心及蓮潭會館耐震補強 今年迎陽明交大高雄分部進駐

    陽明交大高雄分部將進駐公務人力發展中心及蓮潭會館。（圖由高市府提供）

    陽明交大高雄分部將進駐公務人力發展中心及蓮潭會館。（圖由高市府提供）

    2025/02/04 11:01

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應高雄半導體產業近年發展，高市府與陽明交大、清大合作，在左營蓮池潭周遭設立國家重點領域校際研教園區，其中，公務人力發展中心（人發中心）及蓮潭會館的耐震補強工程，預計今年6月底前完工，迎接陽明交大高雄分部掛牌進駐。

    陽明交大高雄分部面積約2公頃，包括蓮潭會館與人發中心，整建工程經費約5.85億元，預計今年6月底前，先完成人發中心階段性整建補強，讓陽明交大高雄分部正式掛牌進駐，最快今年9月即可開學。

    至於原有蓮潭會館的再裝修及對外開放經營，也將於市府整修工程完成後，陽明交大校方接續展開蓮潭會館裝修，對外提供餐飲、住宿營運，並提供該校分部師生與國際學人宿舍使用，整體工程預計於今年底完工。

    高市副市長林欽榮近期巡視工程進度，他表示，蓮潭會館與人發中心由水利局進行耐震補強及裝修工程，工務局新工處規劃新建產學一館教學大樓，全方位滿足校方教學、研究及辦公需求；也為台積電等科技大廠進駐後，儲備源源不絕的高科技人力資源，更為高雄子弟提供留鄉打拼的契機。

    陽明交大校方規劃在高雄分部每學年開設學分班，招收100人、學士後專班招收100人，並有碩士在職專班招收120人，師資由校方自行招聘，主要教學領域為半導體、AI及光電。

    較具爭議的清大高雄分部，設於舊左營國中，占地5.9公頃，校園新建工程也即將展開，預計118年完工；但生態團體持反對意見，負責規劃的高市經發局澄清，園區培育AI、半導體等高階人才，並非高污工業區，市府會傾聽居民聲音，以開放式校園為設計理念，並保留蓮池潭天際線，督促校園公園化。

    清大高雄分部於去年下半年，將借用市府位於亞灣的淨零學院開設碩士學分班，並預計114學年起，招收碩博士學位班。

    高雄市副市長林欽榮（前右）視察公務人力發展中心耐震補強工程。（圖由高市府提供）

    高雄市副市長林欽榮（前右）視察公務人力發展中心耐震補強工程。（圖由高市府提供）

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