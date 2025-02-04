大學生看過來！教育部今年大增公部門見習機會至750人次。（教育部提供）

2025/02/04 10:42

〔記者林曉雲／台北報導〕昨日開工，大學也陸續準備開學，教育部大增公部門見習機會，114年見習機會750人次，比往年增加100人次，第1梯次（4至5月）見習職缺正開放報名中，大學生如想體驗在總統府、外交部、文化部、法務部、交通部及教育部等府院部會及所屬機關工作，即日起可至RICH職場體驗網報名。

教育部青年發展署科長徐毅宏說明，「大專生公部門見習計畫」是媒合大專在學青年，至近百個中央機關進行職場體驗，讓青年投資自己職涯，加值職場經驗值，以利未來順利進入職場；也期待青年未來順利就業後，再返還服務社會回饋社會。

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去年參與大專生公部門見習計畫的國立暨南國際大學歷史學系學生楊矞菁，對博物館與展覽規劃具有熱情，申請在國立科學工藝博物館見習，藉此增進實務能力，深入了解科工館的內部運作與展覽工作，在全國見習歷程心得競賽中獲得第一名。

她表示，在兩個月見習期間，參與多項展覽策劃與教育推廣活動，包括全程參與「茵達斯崔的六封信」實境解謎遊戲，從內容發想、繪製、遊戲與報名系統建置、實體的製作與包裝，到提供給民眾參與體驗，還負責展廳宣傳短影音拍攝及製作與圖像編排設計，多元的見習內容幫助其提升專業技能，而來自各方的正面回饋讓她獲得很多成就感，也對未來職涯有新想法，嘗試圖像設計與教案開發的接案，結合興趣與專業。

無論是對公共事務有熱忱的青年，還是正在摸索未來職涯道路的學生，歡迎踴躍投遞履歷，把握機會進入公部門體驗學習，欲了解詳細計畫內容或是投遞履歷，可至RICH職場體驗網或教育部青年發展署網站查詢。

國立暨南國際大學學生楊矞菁，申請教育部「大專生公部門見習」計畫，收穫滿滿。（教育部提供）

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