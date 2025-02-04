5種「動物」藏在車站裡！ 高雄輕軌這5處車站串聯五福臨門

C26大順民族站的鹿代表富貴的祝福。（圖由捷運局提供）

2025/02/04 10:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌春節運量開紅盤！高市捷運局今指出，歡迎大家在元宵節前繼續搭輕軌走春，並提及輕軌有5處車站、各有不同的動物象徵，歡迎民眾來走逛五福臨門。

捷運局說明，高雄輕軌C25新上國小站至C29樹德家商站的「五福臨門」彩繪車站月臺設計，這2年陸續展現出節慶喜悅，推薦民眾攜手家人、朋友一起來感受喜慶與藝術饗宴。

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這些車站不僅是公共交通樞紐，更成為在地文化與藝術的展示平臺，由當地知名藝術家林熺俊老師獨家設計，以「福祿壽禧財」五福臨門為主題，透過精妙的幾何色塊與抽象意象，將希望與祝福融入到每一個候車的瞬間。

捷運局表示，每座車站都以不同的動物象徵，傳遞著5種幸運的意義，C25新上國小站的蝙蝠象徵著福氣，預示著好運不斷，C26大順民族站的鹿代表富貴的祝福，C27灣仔內站高壽的鶴以其優雅的姿態，帶來長壽的祝願，C28高雄高工站的喜鵲象徵著快樂，傳遞了生活的喜悅，最後在C29樹德家商站，貓的形象代表著財富，令人期待著招財進寶的日子。

捷運局指出，在興建之際，存著這份想讓乘客在候車時感受到高雄的獨特魅力，並在心中種下幸福的種子，這樣的創意設計不僅讓車站呈現出色彩斑斕的視覺效果，也讓每位路過的乘客都能在這些象徵中找到心靈的共鳴。

C25新上國小站的蝙蝠象徵著福氣，預示著好運不斷。（圖由捷運局提供）

C29樹德家商站，貓的形象代表著財富。（圖由捷運局提供）

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