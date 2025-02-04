6年移除2萬5千多隻綠鬣蜥 嘉義縣府擴大招募人員

嘉義縣政府推動移除綠鬣蜥。（資料照）

2025/02/04 10:26

〔記者林宜樟／嘉義報導〕外來入侵物種綠鬣蜥造成生態問題，嘉義縣政府6年來已移除超過2萬5千多隻，為更有效移除，縣府擴大招募移除人員，2月15日、16日將在國立嘉義大學舉辦「外來入侵種綠鬣蜥防治訓練工作坊」，全程參與基礎訓練及實務訓練合格後，才能加入團隊執行移除工作，明天（5日）上午10點起開放線上報名，額滿為止。

縣府農業處表示，為擴大團隊，招募對象訓練合格後必須實際投入工作，開訓前酌收保證金1000元，移除3隻以上綠鬣蜥後退還，無法參與者請勿報名；移除工具除使用長竿加套索及彈弓加魚鏢外，並加入由林業及自然保育署嘉義分署委託嘉義縣鄒族獵人協會，以槍枝移除綠鬣蜥。

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縣府農業處表示，課程招募80名人員，包含50名受訓人員，以及20名近3年本府登記有案，持續參與的工作人員及10名原住民獵人，完訓學員必須簽署綠鬣蜥移除公約並依循「嘉義縣外來入侵綠鬣蜥移除防治指引」中各項準則，保持不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種的心態執行。

農業處指出，2019年起至2024年間，嘉義縣境內累計已移除25021隻綠鬣蜥，族群主要分佈在嘉義縣市交界水上鄉及中埔鄉、沿八掌溪畔的河床地，近年在鹿草鄉、義竹鄉、布袋鎮亦發現其蹤跡。

民眾如發現或捕捉到綠鬣蜥可通報119，後續將由農業處委託團隊執行相關工作，如有任何問題，可洽農業處畜產保育科05-3620123分機8802。

嘉義縣政府開辦綠鬣蜥防治工作坊。（嘉義縣政府提供）

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