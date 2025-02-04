豐原「3大燈區」點亮至元宵 「福祿葫蘆」、「大雪人」等你來賞

軟埤仔溪雪人燈飾景觀。（水利局提供）

2025/02/04 10:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中市水利局在豐原「軟埤仔溪周邊」、「葫蘆墩圳」、「陽明大樓」三大區域精心佈置各式燈飾，一路從去年12月13日將持續點亮至2月17日元宵節，邀請民眾在元宵節前一同感受絢爛的視覺饗宴，賞燈並順遊豐原周邊景點。

水利局表示，燈飾主要集中於河岸空間，不僅展現水利建設與水環境改善成果，也希望光彩奪目的燈飾吸引市民及遊客前來豐原，促進豐原地區觀光經濟發展。

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葫蘆墩圳及軟埤仔溪也佈置寓意祈福與祝福的燈飾，葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題，並以星月燈飾「璀璨星光、豐滿月圓」裝點兩旁，象徵大甲溪清澈的水源源源不絕地滋養著台中。

軟埤仔溪則在葫蘆墩公園第三區以「日光廊道」作為迎賓入口，並以「繽紛水岸」與「魚你相遇」等主題燈飾，展現豐原陽光明媚與潔淨水源的自然之美，讓人沉浸於大自然和諧健康的氛圍中；第四區還設有一座高達四米的葫蘆大雪人，旁邊圍繞著四座小雪人，周圍點綴著五彩繽紛的禮物、冰晶雪花和美麗蝴蝶結，營造出溫馨又歡樂的氛圍。

此外，陽明市政大樓在市政大樓周圍佈設金黃色光環境氛圍，融合雪花及麋鹿元素，讓市民朋友春節在閃耀光環境中與家人朋友散步運動。

水利局指出，燈飾將展至2月17日。葫蘆墩圳亮燈時間為每日下午5時至晚上10時30分；軟埤仔溪則為週一至週四下午5時30分至晚上10時，週五至週日則延長至晚上10時30分；陽明大樓周邊光環境每日亮燈時間為下午5時30分至晚上10時30分。

軟埤仔溪魚你相遇景觀燈飾。（水利局提供）

葫蘆墩圳主燈以象徵豐盛的葫蘆為主題。（水利局提供）

葫蘆墩圳豐滿月圓燈飾景觀。（水利局提供）

陽明大樓耶誕燈飾。（水利局提供）

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