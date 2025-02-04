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    苗縣府稽查307家自助選物販賣機 247 家未辦商業登記

    苗栗縣內自助選物販賣機店家林立，機內販售物品也琳瑯滿目。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣內自助選物販賣機店家林立，機內販售物品也琳瑯滿目。（記者張勳騰攝）

    2025/02/04 09:56

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕因苗栗縣內掀起自助選物販賣機風潮，為避免學生流連類似商店，苗栗縣政府工商發展處今（4日）在縣務會議中提報全縣自助選物販賣機聯合稽查及裁處情形，共稽查307家有247家未辦商業登記，已通知128家改善，目前已改善30家，若拒不配合者，將依商業登記法裁罰。

    苗縣府工商處長詹彩蘋指出，縣內自助選物販賣機（俗稱夾娃娃機）店家林立，尤其是苗栗市、頭份市及竹南鎮內隨處可見，工商處於去年2月23日至6月27日辦理聯合稽查共307家，其中有247家未辦理商業登記，已通知128家改善，目前已改善30家，其餘119家因尚無正確詳細資訊將接續清查辦理，並協助尚未辦理商業登記業者督促改善，倘經通知後仍拒配合者，將依商業登記法第31條裁處，另有19件違規，也依法裁處。

    工商處表示，經稽查有8件違規改裝機台已通知改善完成，另有2件有猥褻物品涉嫌違反刑法妨害風化罪，苗栗警察局已函請苗栗地檢署偵辦中。另有3 件違規化妝品標示及產品登錄不符規定，涉及違反「化粧品衛生安全管理法」範疇，將由衛生局追蹤裁處。此外有6件違規擺放成人用品，違反兒童及少年福利與權益保障法，已函文通知改善。

    工商處強調，經稽查違規案件列管，將不定期辦理稽查以嚇阻違規行為外，籲請業者應自律並遵守規定，不得從事賭博及擺放違規物品，另如查獲提供菸、酒、成人用品、猥褻商品、違禁物等之商品，如涉及違反刑法、兒少法等情事，將移請相關單位依法裁處。

    苗栗縣內自助選物販賣機店家林立，機內販售物品，相當多元。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣內自助選物販賣機店家林立，機內販售物品，相當多元。（記者張勳騰攝）

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