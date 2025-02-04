停車格不再只是冰冷框框 中市改建多處停車場並保留老樹

交通局在南屯區精密園區文山停車場落實尊重原有自然景觀與環境，保留周遭樹齡10多年的原生樹種。（市府提供）

2025/02/04 09:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕讓停車場不再是生硬的停車格，台中市因應人口及車輛的增加，增建及修建停車場，但改從美學思考，保留最自然的老樹，從10多年到50多年都有，如南屯文山停車場已是老樹、停車格同存，還有大雅區忠義里內新闢停車場，由拆除的眷村空地活化，保留兩棵50多歲榕樹，雖損失5個停車格，但卻充滿生氣，交通局留住老樹，還設計石墩供樹下乘涼休憩。

交通局長葉昭甫指出，保護老樹已是全民共識，因此停車場規劃時，基地樹木皆有朝向「保留」的選項，讓蓋停車場、保護老樹都能兼顧，還擴大增植樹木，停車空間公園化，化身為一座城市微型森林，已啟用的文山、忠義與正心等多處停車場，都採樹木原地保留。

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交通局表示，位在南屯精密園區的文山停車場保留既有喬木，原有人行道及植栽加以保留或原地移植，並將位於停車場出入口、建築物量體的喬木，移至基地內東側開放廣場，落實尊重原有自然景觀與環境，停車場周遭樹齡10多年的原生樹種，包括喬木細葉欖仁47株全留下，現地移植細葉欖仁、阿勃勒，新植喬木則有鐵東青、樟樹、大花紫薇與檸檬樹，停車場被綠樹包圍，樹木陪伴民眾見證在地發展。

此外，交通局在規劃南屯區正心立體停車場時，以南屯在地傳說「穿山甲」為意象理念，在停車場入口處東側廣場設置公共藝術品，停車場建築牆面種植爬藤植物，成為「會呼吸的停車場」，建築基地保留原址樹種，新植台灣原生物種，打造兼顧生態保護的多功能停車空間。

另外，大雅區忠義里附近有菜市場，採買人潮不斷，道路狹窄停車不易，地方有需求，交通局評估一處眷村土地、環境、條件適合後執行開發，興建之初發現基地上有兩棵老榕樹，施設停車格位時，決定轉彎跳過老樹生長位置，建置近100個停車位，保留眷村裡的兩棵50多歲榕樹，雖少了5格停車格，但讓停車格跟老樹共存，意義重大。

台中市交通局為南屯區正心立體停車場牆面種植爬藤植物。（市府提供）

交通局在大雅忠義里蓋停車場保留兩棵老樹。（市府提供）

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