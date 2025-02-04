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    武陵及福壽山農場櫻花季 將於2月8日及14日分別開跑！

    武陵農場的山櫻花打頭陣，目前花開約一成。（武陵農場提供）

    武陵農場的山櫻花打頭陣，目前花開約一成。（武陵農場提供）

    2025/02/04 09:50

    〔記者歐素美／台中報導〕二月是台灣的櫻花季！武陵農場櫻花季將於2月8日展開！目前山櫻花已開，接續為紅粉佳人、昭和櫻等，花季管制時間將持續至2月23日；福壽山農場的「千櫻園」則將於2月14日浪漫開園，2月15日並有品茗茶會及封茶藏富等活動，讓民眾體驗在櫻花樹下喝、藏茶的的意趣。

    武陵農場櫻花以紅粉佳人為大宗，每年粉色的櫻花盛開，十分浪漫，被喻為「春季賞櫻景點NO.1」！目前山櫻花率先盛開打頭陣，花開約一成，接續還有紅粉佳人、昭和櫻、霧社櫻、八重櫻等。

    場方表示，目前櫻花皆已含苞待放，只是目前山區天氣還是冷，只要天氣暖和，就會盛開。武陵農場賞櫻景點包含櫻桃楓林區、古松櫻花帶、隘口櫻花林、兆豐櫻花園、茶莊櫻花道、妙高櫻花坡、富野櫻花區、南谷櫻花台及櫻花步道等，其中，櫻花步道綿延約3公里，園區共種植約2萬株櫻花。

    福壽山農場除了「千櫻園」，場本部也有「百櫻園」！種植山櫻花（緋寒櫻）、昭和櫻、富士櫻、大島櫻、鬱金櫻及特殊品種葉櫻、菊櫻、御衣黃櫻等，共約6000株櫻花。

    其中，千櫻園將於2月14日情人節浪漫開園，2月15日並將在櫻花樹下舉辦品茗茶會及封茶藏富等活動，名額有限，有興趣的民眾報名要快。

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