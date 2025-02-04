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    大S驟逝致民眾搶打流感疫苗！陳其邁「兩個建議」

    大S驟逝致民眾搶打流感疫苗!陳其邁「兩個建議」。（記者王榮祥攝）

    大S驟逝致民眾搶打流感疫苗!陳其邁「兩個建議」。（記者王榮祥攝）

    2025/02/04 09:40

    〔記者王榮祥／高雄報導〕藝人「大S」在日本疑因流感驟逝，引發民眾搶打疫苗!高雄市長陳其邁今天對此有兩個建議，首先是在密閉空間或人潮較多場域，建議必要時可戴口罩，第二如果有症狀應及早就醫，克流感應對流感效果也不錯。

    陳其邁分析，流感跟一般呼吸道感染在初期症況會很類似，而流感在症狀程度會較嚴重，例如發燒、全身肌肉痠痛等。

    他進一步指出，在人口擁擠的地方，戴口罩也許較適合，如果出現症狀，特別是在密閉空間裡，建議個人應戴上口罩。

    至於疫苗部分，高雄市流感疫苗共配賦80萬劑，65歲以上長輩超過五成都有接種，目前剩下8千支。

    陳其邁提到因為克流感藥物治療對流感效果也很好，這部分在高雄有8百多家診所備有足量藥劑，如果有疑似嚴重呼吸道症狀，應儘速就醫，必要時會服用克流感（醫師開立） 。

    他也說明，疫苗數量屬於中央配賦，是按照人口數進行，整個疫苗數量調整 ，會配合中央政策再協調。

    高市衛生局說明，全市共有600餘家合約院所提供疫苗接種服務，相關接種資訊，可至高市衛生局網站「流感疫苗專區」查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊、庫存量及預約接種，避免撲空並節省排隊等候時間。

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