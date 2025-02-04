為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「宜蘭好行」299元3日券2/12上路！客運、公車、火車無限搭乘

    宜蘭縣推出TPASS「宜蘭好行」299元3日券方案，預訂2月12日上路，3日內可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣內市區公車，以及台鐵新北市鳳鳴站至花蓮縣和平站火車。（資料照，記者游明金攝）

    宜蘭縣推出TPASS「宜蘭好行」299元3日券方案，預訂2月12日上路，3日內可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣內市區公車，以及台鐵新北市鳳鳴站至花蓮縣和平站火車。（資料照，記者游明金攝）

    2025/02/04 10:09

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充「TPASS」使用，繼發行「2300」等3種通行月票，研議中的暢遊宜蘭「宜蘭好行」299元3日券方案，也預訂在2月12日上路，在使用期限3日內，可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣內市區公車，以及台鐵鳳鳴至和平段火車。

    宜蘭縣目前有3種TPASS通勤月票，750元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段。1800元方案則是加入國道5號客運。2300元方案，再加入雙北捷運、公車等。

    縣府統計，去年定期票營運狀況，台鐵每月平均搭乘4萬4796人，市區公車2萬5342人，由於寒暑假搭乘量起伏較大，可以研判使用者以學生居多。至於國道客運每月平均搭乘為18萬9550人，每天平均6318人。

    縣府在3種票券方案後再推出「宜蘭好行」短天期3日券，主要是考量大台北或外地民眾到宜蘭觀光旅遊，以及縣民短期出差等需求，只要299元就能購買「宜蘭好行」3日券，在72小時期限內，可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、縣內市區公車，以及台鐵鳳鳴至和平的火車。

    縣府表示，「宜蘭好行」3日券訂12日發行，宜蘭端民眾可在宜蘭、礁溪與羅東轉運站購買，台北端可在台北、市府、南港、板橋轉運站與科技大樓站購買。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播