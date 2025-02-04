「宜蘭好行」299元3日券2/12上路！客運、公車、火車無限搭乘

宜蘭縣推出TPASS「宜蘭好行」299元3日券方案，預訂2月12日上路，3日內可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣內市區公車，以及台鐵新北市鳳鳴站至花蓮縣和平站火車。（資料照，記者游明金攝）

2025/02/04 10:09

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣為擴充「TPASS」使用，繼發行「2300」等3種通行月票，研議中的暢遊宜蘭「宜蘭好行」299元3日券方案，也預訂在2月12日上路，在使用期限3日內，可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、宜蘭縣內市區公車，以及台鐵鳳鳴至和平段火車。

宜蘭縣目前有3種TPASS通勤月票，750元方案，可無限次搭乘縣內市區公車、台鐵「漢本至石城」段。1800元方案則是加入國道5號客運。2300元方案，再加入雙北捷運、公車等。

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縣府統計，去年定期票營運狀況，台鐵每月平均搭乘4萬4796人，市區公車2萬5342人，由於寒暑假搭乘量起伏較大，可以研判使用者以學生居多。至於國道客運每月平均搭乘為18萬9550人，每天平均6318人。

縣府在3種票券方案後再推出「宜蘭好行」短天期3日券，主要是考量大台北或外地民眾到宜蘭觀光旅遊，以及縣民短期出差等需求，只要299元就能購買「宜蘭好行」3日券，在72小時期限內，可無限次數搭乘北宜路廊的國道客運、縣內市區公車，以及台鐵鳳鳴至和平的火車。

縣府表示，「宜蘭好行」3日券訂12日發行，宜蘭端民眾可在宜蘭、礁溪與羅東轉運站購買，台北端可在台北、市府、南港、板橋轉運站與科技大樓站購買。

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