南投稅務自動化服務機 自助申辦16項稅務文件

南投縣政府設置稅務自動化服務機，讓民眾自助申辦16項稅務相關文件。（記者張協昇）（記者張協昇攝）

2025/02/04 09:33

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府稅務局為加強為民服務，近日運用數位科技建置觸控式稅務自動化服務機台（Kiosk），提供自助補發繳款書、核發書證等16項業務服務，尤其遇各項稅賦開徵期或申請各項補助等尖峰時段，民眾即可使用此自動化服務機，快速自助發證，減少臨櫃等候時間，稅務局同時設置2名納稅者權利保護官，協助納稅者進行稅捐爭議溝通與協調等事宜，盼民眾在過年後能多加利用。

南投縣政府稅務局指出，這部稅務自動化服務機台，設施於該局1樓大廳，提供16項稅務文件服務，包括個人全國財產稅總歸戶清單、綜稅所得資料、使用牌照稅、房屋稅、地價稅繳納證明、補發當期繳款書、房屋稅當期稅籍證明及房屋稅、地價稅課稅明細表等，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證或健保卡，經人員或系統辦識驗證後依指示簡單操作，即可快速自助發證。

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此外，稅務局也設置2名納稅者權利保護官，協助納稅者進行稅捐爭議溝通與協調、受理納稅者申訴或陳情，並提出改善建議，除可透過書面、言詞、電話、傳真及網路方式提出申請，也可以藉由手機應用程式視訊功能，與納保官即時溝通。相關訊息或有任何疑問，可上該局網站（http://www.nttb.gov.tw）「納稅者權利保護專區」查詢或過年後撥打免費服務電話0800-496969洽詢

南投縣政府稅務局設置納稅者權利保護官，可透過視訊提供服務。（記者張協昇攝）

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