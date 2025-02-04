今寒流影響最強一天 明晨低溫下探8度

強冷空氣南下，配合降雨的高相對濕度，台北站在今晨低溫10.4度，達寒流門檻。（資料照）

2025/02/04 09:39

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕強冷空氣南下，配合降雨的高相對濕度，台北站在今（4日）晨低溫10.4度，達寒流門檻，今是這波冷空氣最強的一天，各地溫度偏低，今晚明晨（5日）仍有一次低溫機會，台南以北到宜蘭空曠區低溫只有8-10度左右。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今是這波冷空氣最強的一天，各地溫度偏低，北部、東北部白天高溫也只有14-16度，中部及花東地區高溫16-18度，南部高溫18-20度，降雨則會明顯縮減到花東及中南部山區，其他地方為多雲或陰天的天氣。

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今晚到明天清晨還有一次低溫機會，台南以北到宜蘭空曠區低溫仍只有8-10度左右，高屏、花東空曠地區低溫則是在11-13度。明白天之後溫度略為回升，但因為中高層水氣再度增多，各地雲量偏多，甚至又會有降雨的機會出現，所以溫度回升幅度有限，北部、東北部高溫約16-18度，中部及花東地區高溫18-20度，南部高溫20-22度。

週四（6日）雲層水氣北抬，降雨逐漸縮減到北部、東半部，溫度將會再略為回升，不過週五（7日）很快的鋒面通過，強冷空氣再度南下，持續會影響到週末（8-9日），這一波冷空氣先前就有提到強度也將會偏強，至少是強烈大陸冷氣團，會不會再度逼近寒流門檻值得觀察。

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