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    強烈冷氣團來襲 宜蘭太平山降到零下1度下冰霰成銀白世界

    園區內下冰霰後的美麗冬景。（圖由太平山遊樂區提供）

    園區內下冰霰後的美麗冬景。（圖由太平山遊樂區提供）

    2025/02/04 08:56

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕強烈冷氣團來襲，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區今天（4日）清晨最低溫降到攝氏零下1度，陸續下起冰霜，園區覆蓋一層2公分厚的白色冰霰，成為一片銀白世界，遊客在結冰地面上「溜冰」，體驗太平山獨特的冬景。

    太平山遊樂區下冰霰後，部分路段結冰，園方出動鏟雪破冰車清除路面冰霜，開園時間從原訂的清晨6點延後1小時，有數十輛車在售票口等候入園，通往翠峰湖區的翠峰林道，因冰霜堆積雪太厚，基於安全考量暫時封閉，將延後開放。

    清晨天剛亮時，太平山莊住宿遊客獲知園區下冰霰，穿著厚重衣物出外賞景，當時戶外地面已結冰，眾人在雪地裡「溜冰」自得其樂，也有遊客堆雪人拍照打卡，直呼不虛此行。隨著氣溫回升，樹枝及地面上的冰霜逐漸消融。

    太平山遊樂停車場車輛上方覆蓋一層冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂停車場車輛上方覆蓋一層冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    宜蘭縣太平山遊樂區今天清晨下起冰霰，園區成為銀白世界。（圖由太平山遊樂區提供）

    宜蘭縣太平山遊樂區今天清晨下起冰霰，園區成為銀白世界。（圖由太平山遊樂區提供）

    園方出動剷雪破冰車清除太平山園區路面冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    園方出動剷雪破冰車清除太平山園區路面冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區今天清晨最低溫降到攝氏零下1度。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區今天清晨最低溫降到攝氏零下1度。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區地面上堆積一層白色冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

    太平山遊樂區地面上堆積一層白色冰霜。（圖由太平山遊樂區提供）

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