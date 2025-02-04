寒流來襲今明低溫下探7度 週末恐有第三波寒流

氣象專家指出，預估今、明2日平地最低氣溫約可降至7度左右，高山依然有下雪機率，週四至週五氣溫雖會短暫回升，但週五下半天又有另一波強冷空氣南下。（資料照）

2025/02/04 09:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，今日各地天氣寒冷，氣象專家指出，預估今、明2日平地最低氣溫約可降至7度左右，高山依然有下雪機率，週四至週五氣溫雖會短暫回升，但週五下半天又有另一波強冷空氣南下，且強度比前波略強，挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率提高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，這波冷空氣強度再升級，今晨已由原先強烈大陸冷氣團轉為寒流等級，是入冬以來第2波。由於環境水氣減少，今日天氣型態也將由濕冷轉為乾冷型態。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」指出，預估明日華南雲雨區東移，台灣中部以北、東北部及東部地區又將再轉為有局部短暫雨天氣。今、明2日受寒流影響，預估要等到6日白天，冷空氣才會開始減弱並遠離，氣溫也跟著緩慢回升。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，受入冬以來第2波「寒流」影響，今、明兩天西半部乾冷，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫約可降至7度左右，提醒民衆注意保暖。今日2000公尺、明日3000公尺以上高山，仍有零星飄雪機率。

吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，週四至週五上半天、氣溫逐日漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮表示，週五下半天將有另一波強冷空氣迅速南下，週六至下週一晨強冷空氣籠罩，其強度比前波略強，挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率提高。但仍需密切觀察模式的調整。

「林老師氣象站」指出，這波冷空氣強度再升級，今晨已由原先強烈大陸冷氣團轉為寒流等級；後也因環境水氣減少，今日天氣型態也將由濕冷轉為乾冷型態。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法