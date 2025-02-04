為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    寒流來襲今明低溫下探7度 週末恐有第三波寒流

    氣象專家指出，預估今、明2日平地最低氣溫約可降至7度左右，高山依然有下雪機率，週四至週五氣溫雖會短暫回升，但週五下半天又有另一波強冷空氣南下。（資料照）

    氣象專家指出，預估今、明2日平地最低氣溫約可降至7度左右，高山依然有下雪機率，週四至週五氣溫雖會短暫回升，但週五下半天又有另一波強冷空氣南下。（資料照）

    2025/02/04 09:00

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受寒流影響，今日各地天氣寒冷，氣象專家指出，預估今、明2日平地最低氣溫約可降至7度左右，高山依然有下雪機率，週四至週五氣溫雖會短暫回升，但週五下半天又有另一波強冷空氣南下，且強度比前波略強，挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率提高。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，這波冷空氣強度再升級，今晨已由原先強烈大陸冷氣團轉為寒流等級，是入冬以來第2波。由於環境水氣減少，今日天氣型態也將由濕冷轉為乾冷型態。

    「林老師氣象站」指出，預估明日華南雲雨區東移，台灣中部以北、東北部及東部地區又將再轉為有局部短暫雨天氣。今、明2日受寒流影響，預估要等到6日白天，冷空氣才會開始減弱並遠離，氣溫也跟著緩慢回升。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，受入冬以來第2波「寒流」影響，今、明兩天西半部乾冷，部分山區及東半部偶有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫約可降至7度左右，提醒民衆注意保暖。今日2000公尺、明日3000公尺以上高山，仍有零星飄雪機率。

    吳德榮指出，根據最新歐洲模擬顯示，週四至週五上半天、氣溫逐日漸升，明顯回暖。西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。

    吳德榮表示，週五下半天將有另一波強冷空氣迅速南下，週六至下週一晨強冷空氣籠罩，其強度比前波略強，挑戰入冬以來第3波「寒流」的機率提高。但仍需密切觀察模式的調整。

    「林老師氣象站」指出，這波冷空氣強度再升級，今晨已由原先強烈大陸冷氣團轉為寒流等級；後也因環境水氣減少，今日天氣型態也將由濕冷轉為乾冷型態。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」指出，這波冷空氣強度再升級，今晨已由原先強烈大陸冷氣團轉為寒流等級；後也因環境水氣減少，今日天氣型態也將由濕冷轉為乾冷型態。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播