高捷春節運量逾132萬人次 地下街串聯市集吸引民眾搭捷運走春

高捷R11高雄車站站的動漫街，年節人潮爆多。（記者王榮祥攝）

2025/02/04 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運年初一到初五運量累積破132萬人次，獲吉伊卡哇加持、外加新樂街年節市集的O2鹽埕埔站，一度擠下R11高雄車站站升格老二，設有地下街的車站人氣都超高，與地面市集串接吸引不少民眾「搭捷運走春」。

高捷統計，初一到初五總運量為132萬5669人次，與去年同期135萬3881人次相去不遠，其中初三達30萬9千餘人次最多，去年同樣是初三最多、32萬1千餘人次。

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今年高雄年節焦點多圍繞在愛河灣的吉伊卡哇與高雄冬日遊樂園，最靠近愛河灣的O2鹽埕埔站自然人氣暴增，加上新樂街一年一度的年節市集帶來爆滿人潮，讓鹽埕埔站初一到初三運量，一度擠下擁有雲朵天棚（高雄綠之丘）與動漫街的R11高雄車站站，位居各車站運量老二，初四市集結束後才回歸常態。

高捷表示，年節期間凡鄰近商圈、市集、或規劃有地下街的車站，運量普遍增長，可從運量變動中，比較市集或商圈的人氣。

除擁有三鐵共構優勢的R16左營站維持冠軍，包括O2鹽埕埔站（駁二、新樂街市集）、R11高雄車站站（動漫街與天棚）、R14巨蛋站（巨蛋商圈與瑞豐夜市）、O5美麗島站（墨凡地下街、六合夜市、南華商圈）、R8三多公園站（三多商圈與地下街）、R9中央公園站（香港年霄、新崛江商圈、大立商圈），年節期間人氣都很嚇人。

持續與民間企業合作開發地下商場的高捷獲益良多，自左營站串聯高雄車站站、美麗島站、三多商圈站的多元主題商場，加上年節市集，吸引不少民眾「搭捷運走春」，逛完一處地下街後再去下一站，成為高雄過年新玩法。

高捷R11高雄車站站動漫街過年期間吸引大批民眾走訪。（記者王榮祥攝）

高雄一年一度的新樂街市集湧入爆滿人潮，讓高捷O2鹽埕埔站初一到初三運量勝過高雄車站站。（記者王榮祥攝）

高雄鹽埕區新樂街年節市集吸引爆滿人潮。（記者王榮祥攝）

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