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    浪貓染病後厭食瘦成紙片 康復邊吃邊喵萌翻

    小花貓因厭食症消瘦成紙片的模樣。（新北動保處提供）

    小花貓因厭食症消瘦成紙片的模樣。（新北動保處提供）

    2025/02/04 00:03

    〔記者董冠怡／新北報導〕新店區北新路一隻白橘色的小花貓，疑似受傷造成眼口鼻有大量膿樣分泌物，身體虛弱、精神不佳蹲在路邊，市府動物保護防疫處獲報，派員將牠送往毛寶貝醫療中心，獸醫師吳明蓁檢查發現，可能感染貓流感及鼻氣管發炎，藥物治療後症狀減緩，但因環境突變引發厭食症瘦成紙片般，歷經細心照料逐漸康復，由住在基隆的林小姐認養，並取名「潔潔」。

    獸醫師李建沛指出，貓咪的厭食症大致區分真性、假性二種，潔潔應是天氣驟變加上絕育手術後抵抗力下降，感染貓流感病毒及鼻氣管發炎，導致沒有食欲引起真性厭食症，呼吸道症狀改善後，又因環境、食物及心理因素，導致雖有食慾，卻仍不願進食誘發假性厭食症，一度危及到僅靠點滴輸液維持生命。

    小花貓在動保員及志工的細心照顧下，慢慢恢復健康。動保員楊蟬薇提到，貓咪抵達毛寶貝醫療中心時，眼睛、鼻子及嘴巴都是分必物，鼻膿嚴重甚至聞不到味道，每天食盆內食物都原封不動，起初還可灌食，後來便拒絕進食，打點滴後才慢慢接受少量食物。

    吳姓志工說，牠原本全身消瘦到宛如紙片，會有吃東西的衝動、聞一聞又不吃，最後發現牠會主動進食新鮮魚肉泥，還一邊享受一邊喵喵叫，不禁笑稱「真是讓人又愛又氣！」認養人林小姐得知潔潔的過往後，依然願意收養，並從貓想飛愛心認養小棧，帶牠回到溫暖的家。

    認養人林小姐承諾會給牠一個溫馨的家。（新北動保處提供）

    認養人林小姐承諾會給牠一個溫馨的家。（新北動保處提供）

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