高雄4起登山受困3起因溪水暴漲 消防局籲避免河床地紮營

6人受困桃源區多尾蘭山拉庫音溪沙洲，搜救人員跋山涉水，深入山區救援。（讀者提供）

2025/02/03 23:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕登山休閒受歡迎，高雄市春節1天發生4起民眾山區受困案件，其中3起因山區降雨致溪水暴漲釀禍，消防局與空勤總隊聯手救援21人，呼籲民眾留意天候狀況，下雨天避免上山，河床地勿紮營，容易發生危險。

消防局春節連假2月1日接獲4起救援案件，其中1人獨攀卑南主山體力不支，受困桃源區石山東鞍營地求援，另3起因山區降雨致溪水暴漲，包括桃源區多尾蘭山拉庫音溪河床地6人受困、桃源區荖濃溪河床地6人受困、六龜區寶來十三坑野溪溫泉河床地8人失聯。

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消防局陸續派遣5梯次搜救人員，包括消防局第六大隊、特搜大隊及玉山國家管理處等單位執行地面搜救任務，跋山涉水深入山區，並通報空勤總隊出動直升機，合力展開陸空救援行動，陸續協助15人脫困，今再於拉庫音溪河床地吊掛救援6人。

尤其山區地形陡峭、森林密布，部分路段需攀繩或過溪，登山與搜救皆具挑戰性，透過衛星定位掌握民眾受困位置，攜手空勤總隊出動直升機，協助吊掛救援，縮短搜救時程；總計21人平安獲救，其中1人腳部扭傷、2人身體不適，所幸送醫均無大礙。

消防局呼籲民眾登山首重安全，事前查詢氣象資訊了解天候狀況，尤其山區天氣多變化，下雨會造成林道溼滑，民眾避免天氣變冷或下雨時，進入山區或溪流地帶，且午後容易降雨造成溪水暴漲，容易發生危險，避免河床地紮營。

消防局表示，民眾登山應攜帶足夠物資，包括食物、水源、保暖衣物及應急裝備，以防突發狀況；且務必結伴同行，事先告知親友行程與預計回程時間，以利緊急應變；並評估自身體能量力而為，登山、溯溪前應充分準備，避免超出個人能力範圍。

6人受困桃源區多尾蘭山拉庫音溪沙洲，搜救人員跋山涉水，深入山區救援。（讀者提供）

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