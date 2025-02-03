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    1歲孩子太神了！「這手勢」預告吉兆 台南童擲筊獲30萬

    四鯤鯓龍山寺今晚舉辦清水祖師轉運金擲筊決賽，最終由年僅1歲1個月的謝禹丞（右2）奪得30萬元大獎。（記者王姝琇攝）

    四鯤鯓龍山寺今晚舉辦清水祖師轉運金擲筊決賽，最終由年僅1歲1個月的謝禹丞（右2）奪得30萬元大獎。（記者王姝琇攝）

    2025/02/03 22:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕正月初六為清水祖師佛誕，四鯤鯓龍山寺舉辦清水祖師轉運金擲筊決賽，最終由年僅1歲1個月的小朋友謝禹丞奪得30萬元大獎，且隔年不用還。謝媽媽表示，獎金將做為兒子的教育基金；也提及決賽前一晚，兒子無厘頭比出數字3的OK手勢，回想起來是吉兆！

    四鯤鯓龍山寺從除夕夜至大年初六舉辦轉運金擲筊賽，初賽吸引7000餘人報名創新高，其中1000多人晉級決賽，今晚歷經2個多小時決賽，最後由1歲1個月大的謝禹丞奪得30萬元大獎，第2至4名各1位分別獲10萬元、3萬6000元、1萬6800元；第5名20位各獲得2800元，總獎金達50萬8800元。

    謝媽媽表示，兒子首次擲筊，決賽第1輪擲出9個聖杯，不敢置信；總決賽比杯第1輪就勝出，真的很幸運；30萬元獎金將做為兒子的教育基金；回想昨晚兒子第1次做出OK手勢，應該是大吉兆。

    謝爸爸說，家族親友過年一起到龍山寺走春參香祈福，有10個人參加初賽、3人晉級決賽，淘汰到最後只剩下兒子；最初只是想著大家都有參賽，他雖年紀小但也該有參賽權，所以幫他報名；之前就有聽說，神明特別眷顧小朋友，去年晉級決賽的，有3分之1都是小朋友，讓我們更有信心。

    四鯤鯓龍山寺從除夕夜就活動不斷，開廟門、送紅包、走七星平安橋等，每項活動都吸引大批信眾熱情參與。四鯤鯓龍山寺主委吳志祥，同時也是台南市體育總會、台南市吳氏宗親會等協會的理事長，交陪四海，昨晚初五的平安宴更是席開178桌宴請各路好友，共同慶祝清水祖師佛誕。

    吳志祥說，第1名由小朋友贏得，福運很好，獲得30萬元現金，更獲得清水祖師爺保佑賜福，今年有7000多人報名，比去年多2000多人，歡迎來參香，全年福運一直來，身體健康、萬事如意。

    四鯤鯓龍山寺舉辦清水祖師轉運金擲筊比賽，初賽吸引7000餘人報名創新高，其中1000多人晉級決賽，今晚人潮擠爆廟埕來試手氣。（記者王姝琇攝）

    四鯤鯓龍山寺舉辦清水祖師轉運金擲筊比賽，初賽吸引7000餘人報名創新高，其中1000多人晉級決賽，今晚人潮擠爆廟埕來試手氣。（記者王姝琇攝）

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