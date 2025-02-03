大S死因非肺炎是敗血症?醫師杜承哲怒轟「不讀書」:炒什麼屁新聞

大S猝逝的消息震驚各界。（資料照）

2025/02/03 22:41

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛赴日旅遊染上流感併發肺炎逝世，不過有媒體引述「知情人士」報導稱，大死的死因「不是肺炎」，而是「敗血症」。對此，澄清醫院胸腔外科主治醫師杜承哲直呼傻眼，怒斥「肺炎有敗血症，一點都不奇怪！這都不懂，在那邊炒什麼屁小新聞？」

「小S」徐熙娣今天（3日）證實姐姐猝逝的噩耗，表示大S春節期間隨家族赴日旅遊，染上流感併發肺炎離世，不少人都猜測她可能在台灣就已感染，到日本才出現相關症狀。不過有部分媒體今天引述「知情人士」說法，宣稱大S的死因並非肺炎，而是「敗血症」，送醫搶救還沒裝上葉克膜就離開人世。

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對此，杜承哲今晚在臉書發文直呼傻眼，「我快氣到不行了，歸工欸！在那邊『真實原因』、『知情人士』狂講病情，是怎樣？洩漏病情有錢領是不是？再來呢，肺炎本來就可以併發敗血症，肺炎會走向人生終點就兩個大方向，第一是血氧濃度不夠，第二是血壓不夠，這就很有可能是肺炎併發的敗血症造成敗血性休克！」

他進一步解釋：「第一種可能是往ARDS（成人呼吸窘迫症候群）走，也可能是肺炎本身，那可以用葉克膜撐撐看；第二種用葉克膜是沒用的，而且還會讓感染更難以控制，一般來說，除了給抗生素，就是用升壓劑試試看，撐到後面不行也不要亂搞病人了，這樣只是折磨病人而已。這兩種情況當然也可以合併發生。」

杜承哲直言，「所以呢，肺炎有敗血症，一點都不奇怪！這都不懂，在那邊炒什麼屁小新聞，煩死了，怎麼不讀書或是先問醫師呢？各位，媒體識讀啊哈囉！媒體在那邊轉發爆料，通通給我出來面對，愛亂轉嘛，愛流量嘛！自己在寫什麼都不知道。」

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