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    0403地震衝擊交通量 宜縣「測速王」換人做 取締件數大縮水

    宜蘭縣去年「測速王」出爐，由礁溪鄉191線4公里處的固定式測速照相桿稱王。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣去年「測速王」出爐，由礁溪鄉191線4公里處的固定式測速照相桿稱王。（資料照，記者江志雄攝）

    2025/02/03 21:22

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣去年「測速王」出爐，由礁溪鄉191線4公里處的固定式測速照相桿稱王，但抓到超速僅3234件，不及前年「測速王」的一半，另全縣交通違規取締件數也大縮水。警方研判與0403地震造成車流量減少有關。

    根據統計，宜蘭縣前年交通違規取締件數24萬3000多件，去年剩18萬5000多件，減少將近4分之1，其中仍以超速為大宗，縣內46支固定式測速照相桿是取締超速的主力。

    宜縣前年「測速王」是蘇花路廊新澳隧道北上的照相桿，取締件數6807件，去年0403後，前往花蓮車流量銳減，拍到的超速跟著縮水，不僅「測速王」拱手讓人，還掉到5名以外。

    去年「測速王」位在國道5號側車道瑪僯段的礁溪鄉191線4公里處照相桿，取締件數3234件，與前年「測速王」相較形同腰斬，創下宜蘭縣近幾年「測速王」的新低。

    宜蘭縣警局交通隊分析指出，國5主線在交通尖峰時段車流量大，不少用路人改由191線北上，從宜4匝道上國5，避開主線儀控管制與車潮，191線最高速限60公里，加上10公里寬容值，車速超過70公里就會被拍照取締，提醒駕駛朋友經過此處時注意車速避免受罰。

    宜縣去年交通違規與超速取締件數雙雙下滑，縣警局交通隊認為，0403導致蘇花路廊等交通動線車流大減，此外，照相桿新舊汰換出現空窗期也是原因之一，警方針對縣內固定測速照相桿，每半年檢討執行成效，作為是否移機的依據，並增設移動式測速設備，鎖定易肇事路段執法，防制交通違規，減少事故發生。

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