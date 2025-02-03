「高山症」發作打不倒她！手作步道志工吳貞純：滿滿成就感

林業署台中分署秘書吳貞純（左1）施作步道挺過「高山症」，她說雖然辛苦，但看到民眾踩在她做的石階上，覺得滿滿成就感。（記者歐素美攝）

2025/02/03 21:34

〔記者歐素美、張軒哲／專題報導〕台灣近年致力推廣手作步道的概念與價值，不少企業員工或登山社團成員紛加入志工行列，但其中有苦有樂！志工林隆興就曾被山友質疑，讓他頗感無奈；林業及自然保育署台中分署秘書吳貞純長期參與手作步道，曾累到高山症發作，隔天恢復立即再上山施作，雖然辛苦，但看到民眾踩在她做的石階上，又覺滿滿成就感，十分開心。

台中市山岳協會理事長張賀融曾參與八仙山、東卯山、小奇萊山等手作步道維護，常需背著10多公斤的材料、工具或樹苗等步行2至3小時辛苦上山，他表示，最辛苦的是有次去奇萊山進行簡易步道維修，負重10多公斤徒步八小時上山，力撐疲憊身軀施工，用意志力完成任務。

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步道志工林隆興則說，許多山友習慣走捷徑，但會破壞山林生態，志工到現場要設法就地取材將捷徑復原，若現場沒有材料，則需從山下背著水泥或木材等上山，有幾次施工時還遇到登山客質疑不該背水泥跟木材上山施作，應該全部就地取材修復，讓他無奈。

吳貞純長期參與手作步道，她說，印象最深刻的是有一次橫嶺山步道要施作休閒椅，因現地沒有材料，大家從山下扛著長木頭上山，遇到山區急彎處，必需將木頭裁切變短才能繼續搬上山，因為沒有設計圖，到了山上才在專家指導下臨時創意發揮，辛苦又有趣。

有一次，要施作德芙蘭步道石階，將當地的大石頭一一扛上山，吳貞純說，隔天腰痠背痛，骨頭好像一根根被拆開，但看到民眾踩在自己做的石階上，就很有成就感、很開心。

還有一次到合歡東峰，利用碎石施作步道舖面，因高山空氣稀薄缺氧，白天沒什麼感覺，下午快收工時，吳貞純突高山症發作，整個人極端不舒服，幸同伴趕緊將她載下山到清境休息住了一晚，隔天恢復，還是上山繼續做。

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