拒電視面板改就地取材！「手作步道」達177條 結合部落推觀光旅遊

民眾以電視螢幕舖設的步道奇觀。（千里步道協會提供）

2025/02/03 21:23

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「高山症」發作打不倒她！手作步道志工：滿滿成就感

〔記者歐素美、張軒哲／專題報導〕林業及自然保育署配合行政院「國內旅遊發展方案」，於20年前啟動「整建國家步道系統計畫」，整建各類自然步道，2007年起並參考國外公私協力推動步道維護的模式，與千里步道協會合作推行「步道工作假期」，開啟台灣「手作步道」的里程，近年來更進一步藉由步道與景點及部落等結合，推廣地方觀光旅遊。

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「手作步道」是由曾參與美國阿帕拉契山徑志工的千里步道協會副執行長徐銘謙命名，強調施作需考量環境生態、人文歷史、設定環境承載量、盡量就地取材、重視常態維護及強調公私協力等6大原則。

千里步道協會在引進國外步道志工組織經驗與持續累積台灣本土工法案例下，不僅建立完整系統化的「步道學課程體系」，並提出「步道師」的認證。10多年來，千里步道協會與林業署、國家公園及各縣市觀旅局等合作，共施作了177條手作步道，最短約100公尺，最長則有5000、6000公尺。

面板、地毯、輪胎 都無法分解

徐銘謙說，台灣慣行工程、水泥化、重機具、外來材料，施工便道對自然造成很多破壞；另一方面，很多熱心人士以電視面板、地毯、輪胎等舖設步道，名義上是環保再利用，實際上是把不屬於自然、無法分解的人造廢棄物丟到山裡面。手作步道的理念是提倡運用簡單的工具、就地取材，結合志工參與、眾人合力，以符合自然環境及文史特色的手作工法，維護及修復步道。

徐銘謙指出，很多本土在地耆老會利用現地自然材料解決當地環境問題，千里步道協會因此強調表揚「榮譽步道師」，希望大家傳承智慧與技術；並成立「台灣步道守護網」，透過山友回報各地步道的問題，加強全民監督，再和主管機關討論如何改善維護。

建議用大卵石整建步道

千里步道協會曾參與台中市大坑5-1步道、瑞井古道及大甲鐵砧山桂花泉登山步道的施作。徐銘謙說，大甲鐵砧山屬頭嵙山地質，因此建議台中市觀旅局採用傳統的中間大卵石、兩側小護石來整建步道。

林業及自然保育署台中分署指出，手作步道可以針對步道現場的局部問題進行改善，自2008年起，該分署即率領志工整修橫嶺山步道沿途階梯等，也鼓勵企業或團體認養步道，16年來志工手作步道已逾1萬公尺。

台中分署去年並與台中市和平區松鶴部落合作，開闢久良栖步道，分署秘書吳貞純說，他們與部落的人一起踏勘，針對早期跟部落生活習習相關的區域找到步道的路徑，再用手作夯土等方式整理建立約500公尺長的步道，並由部落協助巡視，並舉辦部落巡禮及夜間觀察等活動，推廣地方觀光旅遊。

志工協力手作步道。（千里步道協會提供）

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