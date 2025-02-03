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    週二北台灣低溫下探9度 水氣減全台多雲到晴

    週二花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區上午乾冷空氣抵達後，轉為多雲到晴。（資料照）

    週二花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區上午乾冷空氣抵達後，轉為多雲到晴。（資料照）

    2025/02/03 21:30

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    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強烈大陸冷氣團影響週二（4日）持續影響各地，北台灣及金門低溫9度，其他地區及澎湖低溫約11度，晚歸請多添加衣物注意保暖；花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區上午乾冷空氣抵達後，將轉為多雲到晴。

    中央氣象署預報，週二強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；北台灣及金門低溫9至11度，其他地區及澎湖低溫10至14度，其中中部以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫的機率，馬祖整天氣溫6至11度，白天北部、宜蘭、花蓮及金門、澎湖高溫14至16度，中南部及台東高溫約17至20度。

    降雨方面，週二清晨至上午北台灣地區仍有局部短暫雨，但上午乾冷空氣抵達後，北台灣地區、中南部平地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣，但花東地區及中南部山區明天仍有局部短暫雨。

    天氣風險公司指出，週二週三台灣受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫將明顯下滑轉冷，預測北部及東北部高溫約13到16度，低溫約10到12度；中南部及東南部高溫約15至20度，低溫約11至14度，北部降溫幅度最為顯著，越往南氣溫下降趨勢雖較小，但日夜溫差較大，提醒大家適時添衣，留意低溫變化，避免感冒。並且隨著華南雲系遠離及乾空氣逐步移入，降雨將趨於緩和，各地天氣普遍將為晴或多雲。

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週二強烈大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，影響程度視降雨情況及上游污染物累積而有所變化，中南部地區位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

    週二北台灣及金門低溫9度，其他地區及澎湖低溫約11度。（擷取自中央氣象署網站）

    週二北台灣及金門低溫9度，其他地區及澎湖低溫約11度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週二宜蘭縣、花蓮縣、台東縣為「低量級」，其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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