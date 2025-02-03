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    侯友宜：40年板橋殯儀館現在不處理「未來市長也沒有能力做」

    新北市長侯友宜（左上站立者）率領市府局處首長前往板橋區公所，聆聽里長心聲與建議。（記者董冠怡攝）

    新北市長侯友宜（左上站立者）率領市府局處首長前往板橋區公所，聆聽里長心聲與建議。（記者董冠怡攝）

    2025/02/03 22:19

    首次上稿 20:21
    更新時間 22:19

    〔記者董冠怡／新北報導〕一年一度的29區行動治理座談從板橋開跑，市長侯友宜今天率領市府局處首長前往板橋區公所，聆聽里長心聲與建議。會中聚焦於新北市立殯儀館對周邊造成的問題；侯友宜說，放著不是解決問題的方法，沒有辦法也要找出辦法，必須優先解決民眾在意的噪音、交通、空汙等急迫問題，承諾過程中討論會更細緻，希望大家能夠理性、互相包容。

    討論過程並未對媒體開放，新北市議員石一佑會後轉述，侯友宜說知道板橋人想遷走板殯的想法，但「別說10年，板殯（新北市立殯儀館）40年了」，「我不是沒處理，到處在努力」，即便沒有辦法也要找出一條路來，放著永遠無法解決問題，「我做這些事情是會被罵的，但我不做這些事情，未來的市長也沒有能力做」。

    市府民政局表示，「新北市殯葬管理自治條例」現於議會審議程序，將就送葬隊伍的噪音及周邊問題做有效管制；回饋金部分，「新北市殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」修正案也在議會審議中，則依人口戶數、距離遠近與殯葬車隊路線影響程度等進行調整。

    民政局指出，此外，目前也將再新增多功能室，以隔音設施降低對周邊的影響，並已提出市立殯儀館優化規劃，包括透過增加禮廳、停車位以因應量能，綠美化、交通動線重新規劃，優化周邊環境。

    據了解，除了板殯議題，現場也談到板橋醫療園區、板橋第二國民運動中心、板橋第二運動場體育場BOT案等地方重大建設進度；民政局長林耀長說，自2019年啟動行動治理座談以來，板橋區里長反映案件共565件、解除列管539件，執行率9成5。

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