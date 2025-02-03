師大式微？企業徵才文排除師大在一級大學外 網曝原因

網友發文分享，看到一篇企業徵才文，竟把師大排除在「一級標竿學校」之外，示意圖。（資料照）

2025/02/03 23:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕說到台灣的頂尖大學，不外乎是「台清交成政」等幾所學校。網友發文分享，看到一篇企業徵才文，竟把師大排除在「一級標竿學校」之外。她不禁感慨「師大這麼不受業界歡迎嗎」？文章一出，引起網友熱議，有人分析「師大定位尷尬，因此式微」。

一位讀師大的網友前天在Dcard以「師大這麼不受業界歡迎嗎？」為題發文說，朋友傳給她一篇企業徵才文，內容寫道「招募對象僅限台大、成大、政大、清大、陽明交大、中央、中山、中興、中正、台北大學等10所『一級標竿學校』，或是海外排名150名內的大學，並不限科系」。她不禁感慨「原來師大已經成為台灣二級學校了嗎」？

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文章一出，許多網友認同師大的式微，「其他行業不知道，但我們公司的HR確實說師大在業界履歷不吃香（科技業）」、「我們學生或年輕人以成績來看，確實還行。但業界或老一輩普遍既定印象師大出去就是當老師」、「確實還真不會想到師大」、「真的是在業界很少聽到的學校」。

也有人分析師大式微原因，「師大就是一間定位很尷尬的學校，撇除教育相關科系，其他領域完整性比不上其他學校。這問題政大也有，但起碼在特定的科系有可以跟台大PK的實力」、「台師的科系組成比較尷尬，強的科系都是現在台灣逐漸式微的。一類熱門的法商只有企管系；教育相關，少子化已經搞到很多學校快收掉了，文學院很多都還是去當代理教師到處流浪。理學院不錯，但研究所中字輩還是更好，而北大的科系過半是法商電資」。

不過，不少網友則指出這間公司有問題，「查了一下LinkedIn，這家公司主管一堆野雞大學的」、「這公司的文宣竟連自己的網址都打錯...」、「你會相信這家連台科都沒放的公司嗎」、「這家公司當笑話看待就好，一級大學連台科都沒放入」、「官網不會做、宣傳叫HR用canva做的公司妳想去喔」。

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