就醫+3！北雲餐廳疑食物中毒案累計35人 將進行流行病學調查

台北市南港區研究院路北雲餐廳疑似食品中毒案持續擴大，截至2月3日下午2點累計35人就醫通報，較前一日新增3人。（圖截自Google地圖）

2025/02/03 20:04

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市南港區研究院路北雲餐廳疑似食品中毒案件持續擴大，截至今（3）日下午2點累計35人就醫通報，較昨天新增3人，用餐時間分佈在除夕到初二。台北市衛生局1月31日要求該餐廳停業，並查出廚房地板油膩、砧板放在地板上等衛生缺失。該餐廳尚未申請復業，衛生局已向疾病管制署申請流行病學調查，另環境及手部檢體仍待檢驗結果出爐。

統計35名個案用餐時間，1月28日除夕用餐人數12人、1月29日初一用餐人數1人，1月30日初二用餐人數22人。台北市衛生局1月30日深夜接獲通報，累計就醫人數達6人以上，立即於隔日到現場稽查並命令業者停業。現場查有廚房地板油膩、排水口不潔、砧板放置地上、排風扇不潔、冰箱內外不潔、餐車不潔等6項衛生缺失，衛生局已命業者限期改善。

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由於現場調查已無剩餘或同批製作之食品可供抽驗，衛生局因此採樣環境檢體4件、工作人員手部檢體2件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件可處6萬元以上2億元以下罰鍰；衛生局也已向疾管署申請流行病學調查。

台北市衛生局呼籲，近期為諾羅病毒傳染高峰，不論是民眾及食品業者都應確實做好個人衛生防護及落實環境定期消毒，避免染病；食品業者如果發現員工有腸胃不適等症狀，應避免接觸調理食品並儘速就醫診治，並待相關症狀緩解至少48小時以上再恢復工作，以維護食品衛生。

民眾除了可能因吃到被諾羅病毒污染的食物或飲水而感染外，也有可能因為接觸被諾羅病毒污染的物體表面，再碰觸嘴、鼻或眼睛黏膜傳染；與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫也可能受感染。

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