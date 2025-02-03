為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    因應轉職潮 中市勞工局2月辦25場徵才 釋出近3千職缺

    勞工局二月份將辦理多場徵才活動。（勞工局提供）

    勞工局二月份將辦理多場徵才活動。（勞工局提供）

    2025/02/03 19:22

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年過完農曆春節後，就是轉職潮，台中市政府勞工局表示，因應廠商及求職者需求，二月份將辦理系列徵才，邀集旭東機械、矽品精密及大豐環保等55家次廠商共襄盛舉，辦理25場徵才，提供近3千個職缺。

    勞工局並表示，首場「展薪就業聯合徵才」將於2月8日上午在沙鹿就業服務站辦理；另外，近期的兩場徵才活動則分別於21日及26日在南區區公所及豐原陽明市政大樓辦理。

    台中市府勞工局長林淑媛表示，行政院去年底宣布的「投資台灣三大方案」將延長至2027年，台中市截至今年1月6日，核定家數高達332家，為全國第一，總投資金額達到3666億元，並創造多達2萬4千個就業機會，而為協助各區廠商人才招募需求並協助市民朋友在地就業，市府已規劃在各區辦理徵才。

    台中市就業服務處表示，「富市台中 就業成功」2月系列徵才廣邀在地多元產業，其中2月8日沙鹿場有專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺；2月21日南區場有積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」亦開出薪資上看7萬5千元的設備工程師職缺；致力於環保產業發展的「大豐環保」開出薪資最高6萬2千元的拖車司機職缺，將參加26日豐原場的徵才。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播