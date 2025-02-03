因應轉職潮 中市勞工局2月辦25場徵才 釋出近3千職缺

勞工局二月份將辦理多場徵才活動。（勞工局提供）

2025/02/03 19:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年過完農曆春節後，就是轉職潮，台中市政府勞工局表示，因應廠商及求職者需求，二月份將辦理系列徵才，邀集旭東機械、矽品精密及大豐環保等55家次廠商共襄盛舉，辦理25場徵才，提供近3千個職缺。

勞工局並表示，首場「展薪就業聯合徵才」將於2月8日上午在沙鹿就業服務站辦理；另外，近期的兩場徵才活動則分別於21日及26日在南區區公所及豐原陽明市政大樓辦理。

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台中市府勞工局長林淑媛表示，行政院去年底宣布的「投資台灣三大方案」將延長至2027年，台中市截至今年1月6日，核定家數高達332家，為全國第一，總投資金額達到3666億元，並創造多達2萬4千個就業機會，而為協助各區廠商人才招募需求並協助市民朋友在地就業，市府已規劃在各區辦理徵才。

台中市就業服務處表示，「富市台中 就業成功」2月系列徵才廣邀在地多元產業，其中2月8日沙鹿場有專研自動化精密設備的「旭東機械」開出薪資上看8萬8千元的自動控制工程師職缺；2月21日南區場有積體電路封裝及測試大廠「矽品精密」亦開出薪資上看7萬5千元的設備工程師職缺；致力於環保產業發展的「大豐環保」開出薪資最高6萬2千元的拖車司機職缺，將參加26日豐原場的徵才。

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