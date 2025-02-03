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    真的「藥」不得！彰化縣抓到14件網售環境用藥 最重罰30萬

    彰化縣環保局定期稽查實體店面賣場販售環境用藥的情況，也提醒民眾無照絕對不可以在網路販售，即使就從國外帶回使用不完轉賣都會觸法受罰。（環保局提供）

    彰化縣環保局定期稽查實體店面賣場販售環境用藥的情況，也提醒民眾無照絕對不可以在網路販售，即使就從國外帶回使用不完轉賣都會觸法受罰。（環保局提供）

    2025/02/03 19:12

    〔記者張聰秋／彰化報導〕依《環境用藥管理法》規定，販售環境用藥（如殺螞蟻劑、艾草薰香棒、果蠅誘捕驅蟲劑等）須持有許可證與執照，否則不得廣告與銷售，違規者將面臨6萬至30萬元罰款，處罰不輕。

    彰化縣去（2024）年共查獲14件網路違規案件，賣家遭逮時都傻眼了，急忙哀求「不知情、請通融」，甚至保證「下不為例」，但違規事實已確定，最終仍難逃開罰。彰化縣環保局提醒，購買與販售環境用藥務必確認合法性，以免荷包大失血。

    環保局稽查發現，近年來網路非法販售環境用藥案件屢見不鮮，2022年查獲17件、2023年35件、2024年再抓14件。分析違規原因，前3名依序是無證銷售，賣家未取得環境用藥許可證、環境用藥販賣業或病媒防治業許可執照，卻刊登廣告，宣稱藥品具殺蟲或防蟲效果。

    其次為販售假藥，賣家販售未經環境部核准、無「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的產品，即俗稱偽造環境用藥。再者是海外攜入轉賣，部分賣家從國外帶回環境用藥，使用不完便上網販售，沒想到觸法遭罰。

    環保局強調，殺蟲劑、殺蟎劑、殺鼠劑、殺菌劑等防治環境害蟲的藥品，若無販賣許可證照，不得在網路廣告或銷售，違者最高可罰30萬元，要避免違法受罰，民眾購買或販售前務必確認產品是否合法，確保自身權益。

    不是人人都能在網路賣環境用藥，依法要有許可證和執照，違者被查獲開罰6萬元到30萬元不等。（環保局提供）

    不是人人都能在網路賣環境用藥，依法要有許可證和執照，違者被查獲開罰6萬元到30萬元不等。（環保局提供）

    近年來網路非法販售環境用藥案件屢見不鮮，彰化縣近3年來年年都查獲違規案件，環保局提醒民眾無照者絕對不可以販售環境用藥，抓到一定罰。（環保局提供）

    近年來網路非法販售環境用藥案件屢見不鮮，彰化縣近3年來年年都查獲違規案件，環保局提醒民眾無照者絕對不可以販售環境用藥，抓到一定罰。（環保局提供）

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