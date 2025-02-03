結合古蹟打造10大燈區 2025雲林北港燈會照耀街區

第一燈區「粼光遶境」，以燈塔融合媽祖108顆珠簾的意象，結合「生命之泉」的光球。（記者李文德攝）

2025/02/03 18:59

〔記者李文德／雲林報導〕2025北港燈會今（3）日晚間於北港鎮顏思齊紀念碑圓環舉辦啟燈儀式，今年燈會主題「粼光遶境」，結合了北港鎮內歷史建築及古蹟打造10大燈區。縣府表示，即日至2月14日，每天下午5點30分啟燈至晚間10點，歡迎全國民眾來北港，拜媽祖賞花燈吃美食。

「北港燈會」源於朝天宮1965年舉辦首屆元宵節花燈展，自此帶動了全台燈會的熱潮，因此北港鎮譽為「花燈原鄉」。今傍晚啟動儀式，縣長張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、外交部會同日本台灣交流協會、馬尼拉、印尼等辦事處代表一同出席。

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縣府文觀處長陳璧君表示，燈會場域結合了鎮內歷史建築與古蹟，包括國定古蹟北港朝天宮、縣定古蹟北港義民廟，以及集雅軒與水道頭文化園區十角水塔等，這些建築不僅見證北港歷史發展，也象徵台灣文化的傳承延續，透過創新表現，讓這些歷史建築煥發新生，賦予傳統文化現代意涵。

陳璧君指出，第二燈區「祈福天光」為北港朝天宮，是北港燈會的主燈，由國際知名燈光大師周鍊為廟景設計LED燈光雕，成為最美、最大的花燈，另第一燈區「粼光遶境」，以燈塔融合媽祖108顆珠簾的意象，結合「生命之泉」的光球，啟燈期間晚上6點至10點，每15分鐘展演5分鐘的聲光秀，帶領民眾步入一場光影交織的神奇之旅。

文觀處指出，第三燈區「笙藝興華」位於安和、共和街巷弄，邀請彷彿是時光的隧道，由13名雲林藝師與藝術家共同策畫，精心設計的燈飾與裝置藝術，周圍布置天空竹編花布燈籠、天空六十甲子燈籠、竹編斗笠燈籠等，帶領人們走進北港舊時光。

張麗善表示，不論燈會歷史沿革或是文化底蘊，北港鎮首屈一指，此次燈會規劃燈會市集活動，布置超過50組花燈要讓民眾駐足欣賞，另11日將有千人DIY提燈踩街慶元宵活動，讓民眾提燈籠暢遊燈區，全國民眾可到此賞燈。

2025北港燈會結合鎮內古蹟、歷史建築等景點打造十大燈區，此為北港水道頭文化園區。（記者李文德攝）

2025北港燈會今晚正式啟燈，10大燈區照耀北港鎮，此為老街巷弄燈區。（記者李文德攝）

2025北港燈會今晚正式啟燈，10大燈區照耀北港鎮。（記者李文德攝）

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