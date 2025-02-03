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    春節南部震不停！交通部首啟運具聯防：有效減少雙鐵延誤

    交通部政務次長伍勝園（右2）3日說明春節運具聯訪機制成果。（記者蔡昀容攝）

    交通部政務次長伍勝園（右2）3日說明春節運具聯訪機制成果。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/03 18:44

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年春節9天連假，交通部首次規劃鐵公路運具聯防，建立跨單位群組，並在台中設置前進指揮所，隨時應變情況。交通部政務次長伍勝園今（3日）表示，這次南部地震頻頻，當高鐵為安全措施班車調整班次時，就緊急協調台鐵加停站點，協助旅客疏運，有效大幅減少延誤時間。

    這次連假，交通部首次啟動運具聯防機制，建立線上跨單位群組，並於台中設立前進指揮所，台鐵、高鐵、公路局等單位皆進駐，隨時協調跨運具疏運。

    1月27日小年夜，台鐵北、中、南路段都有事故，造成延誤。苗栗縣銅鑼鄉九湖路段電纜被剪，台南善化大成路陸橋下的第四台纜線脫落碰觸電車線導致短路；新北雙溪四腳亭則是絕緣棒老舊毀損導致跳電。

    春節期間南部地震頻繁，雙鐵均須進行地面巡檢，確認設施安全無虞後方繼續運轉，高鐵另須分階段提速。以1月30日初二嘉義大埔規模5.6地震來說，高鐵影響較嚴重，延誤91列次、2459分鐘，共15萬4718人次受影響；台鐵延誤44列次、1265分鐘，共1萬6895人次受影響，平均每列次誤點30分鐘。

    伍勝園表示，面對突發情況，各單位依據聯防機制，進行跨運具疏運，包括台鐵對號列車行經台中及高雄時，加停台鐵新左營站及新烏日站，以方便原高鐵旅客轉乘，同時開放站票；高鐵則規劃原台鐵旅客搭乘自由座、且不加收費用等措施，協助疏運。

    台鐵公司總經理馮輝昇認為，聯合疏運有顯著成效，以1月30日來說，原本預期中午12時至下午5時啟動聯防機制，甚至還考慮要再延長，但下午5時前就有顯著疏運效果，延誤時間也明顯降低；小年夜台鐵搶修動員快速，並以列車折返、快慢車交會以及高鐵等單位協助，縮短延誤時間。

    伍勝園說，接下來的228連假，會考量要不要再啟動運具聯防。他也提到，交通部在連假之前，事先透過AI大數據分析，並據此籌備疏運運能，事後證明符合交通動態及旅客需要，AI運用已越來越精準；也非常感謝所有同仁在春節期間辛勞，服務旅客，才有這樣的成果。

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