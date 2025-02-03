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    屏縣春節連假9天受理218件保護案 成人家暴最多

    屏縣府社會處社工春節期間輪值提供服務。（屏東縣政府提供）

    屏縣府社會處社工春節期間輪值提供服務。（屏東縣政府提供）

    2025/02/03 18:11

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕春節假期已經結束，屏東縣政府連假9天共受理218件保護通報，以成人家暴約佔8成最多，社會處強調，將持續宣導家庭暴力防治。

    屏縣府社會處今天（3日）表示，春節是家家戶戶團聚時刻，但仍有部分民眾或家庭遭遇困難，社會處「春節服務不打烊」1月25日至2月2日，9天共處理人身安全保護通報與緊急處遇218件，平均每日受理約24件保護案件，相較去年28件，每日減少4件。

    社會處統計，保護案件中成人家暴案179件，約佔82%、兒少保護25件、脆弱家庭8件、性侵害案件5件、性剝削案件1案；在成人家暴案179件中，親密關係86件約佔五成，較去年95件減少9件，減幅約一成。

    社會處分析，家暴爭執原因與家庭關係原本就緊張疏離，加上連假期間互動增加進而拉升暴力頻率，另外還有因未成年子女春節期間探視安排，以及聚會飲酒、財產及陳年舊事、家事細故等問題出現衝突，樣態以精神騷擾、口語暴力為多。

    屏東縣政府社會處設有7個社會福利服務中心，服務範圍涵蓋全縣33個鄉鎮市，針對社區弱勢家庭就近提供關懷與服務，有需要的民眾可利用社會安全網「關懷e起來」網站求助或撥打113通報，由社福中心社工提供專業協助。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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