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    最懷念南陽街什麼美食？網一致點名「這家店」

    網友發文說，南陽街以前超多學生，有很多平價美食，因此問「那裡以前有什麼美食」？示意圖。（資料照）

    網友發文說，南陽街以前超多學生，有很多平價美食，因此問「那裡以前有什麼美食」？示意圖。（資料照）

    2025/02/03 20:16

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北車站附近有許多補習班，吸引不少餐飲業者在此開店，滿足學生需求。網友發文說，南陽街以前超多學生，有很多平價美食，因此問「那裡以前有什麼美食」？文章曝光後，引起網友熱議，其中最多人點名2016年已歇業的「金客多」。

    昨日網友在PTT發文提到，台北車站附近的南陽街，因為補習班林立，吸引不少學生聚集，這也讓附近出現許多平價美食，提供給學生。他好奇問網友「那裡以前有啥美食？你們吃過哪些？或是吃東西時，遇過哪些人、哪些故事」？

    文章曝光後，網友紛紛留言，「歇腳亭旁邊有個麻辣鴨血的」、「我記得有咖哩雞肉飯才40塊，很大碗」、「我是都去吃大鼎肉羹」、「路邊木桶油飯」、「懷寧街香味滷味俗又大碗，45、55塊套餐就多到嚇死人」、「我經過還會想去吃的就福州包」、「蔬菜蛋餅啊，晚上都一堆人在排隊」。

    其中，最多人點名的是，「懷念金客多，高中補習超愛吃」、「金客多，陳建宏化學的回憶」、「金客多+1，我最喜歡半熟蛋加起司」、「我最懷念金客多，3位母女一起開的，超喜翻（歡）他們半熟蛋」、「懷念金客多，關閉前還去吃最後一次，跟老闆娘聊，記得她好像是說年紀大了想休息」。

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