0121地震台南通報建物受損 3272戶完成評估

0121地震台南通報建物受損逾3千餘件，南市府攜手各界愛心盼協助受災戶早日搬離收容中心回歸正常生活。（台南市政府提供）

2025/02/03 17:54

〔記者王姝琇／台南報導〕0121嘉義大埔芮氏規模5.6地震及數起餘震，導致台南楠西、玉井等地嚴重災情。台南市政府統計截至2日，受理「建築物損壞評估」總計有3625件、已評估3272件。

此次地震楠西、玉井等17區公所接獲房屋受損通報，受理3625件、已評估3272件。為協助受災戶儘速恢復生活，市府1日前往綠柏園收容中心聽取受災戶意見，並說明災後重建補助相關辦法。

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針對災後復建議題，市長黃偉哲今日特邀慈濟慈善事業基金會執行長顏博文共同主持會議，研議各種可行方案。針對部份損壞「未貼單」房屋，已提供資料清單給慈濟團隊，慈濟團隊表示，目前可先協助楠西區楠西里的房屋修繕工作；而判定為「紅單」需拆除建物及原地重建的，慈濟也提供「鋼構安心屋」等建置方案供市府參考，以利後續研商。

黃偉哲感謝慈濟的加入，他表示，春節連假期間，市府相關局處已規劃各種方案，並透過個別訪談或座談會方式了解民眾需求，希望可以提供最佳選擇，協助受災戶早日搬離收容中心回歸正常生活。慈濟團隊今也再次到楠西、玉井等會勘待修繕或重建之房屋，預計明日起著手協助重建。

0121地震台南通報建物受損逾3千餘件，市長黃偉哲感謝慈濟團隊第一時間即刻加入賑災，預計將於明日開始著手協助重建。（台南市政府提供）

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