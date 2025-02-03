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    春節連假國道客運6折「打到骨折」 漲5％人次

    交通部政務次長伍勝園（右2）3日表示，春節期間國道客運6折優惠，讓搭乘人次提升。（記者蔡昀容攝）

    交通部政務次長伍勝園（右2）3日表示，春節期間國道客運6折優惠，讓搭乘人次提升。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/03 17:45

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今年春節連假為期9天，交通部補助6500萬元，90條國道客運路線提供6折優惠，催出122.5萬人次搭乘，國道客運疫後首度出現成長。交通部政務次長伍勝園表示，這次是史上最優惠，可說是「打到骨折」，搭客運台北－台中200元有找，國道客運日均運量提升5％、車流則減少4％，成功吸引民眾轉搭公共運輸。

    高速公路局統計，連假尖峰日初一至初五，國道全線日均交通量123.4百萬車公里，較去年同期略減4％；國道壅塞比例（每半小時行駛速率低於40公里路段與時段占全日路段時段比例）介於0.3至6.8％，平均為4.1%，與去年同期平均相當。

    大眾運輸總運量均成長。國道客運總量122.5萬人次（含連假前一天），較去年成長29萬人次、增幅31％；台鐵總量802萬人次（含連假前兩天及後一天），較去年成長93.5萬人次、增幅18.7％；高鐵總量254萬人次（含連假前一天），較去年成長44.9萬人次、增幅21.5％。

    不過，去年春節連假僅7天，和今年9天連假不同，若換算成日均運量，國道客運12.2萬人次，比去年增加５%；台鐵日均66.9萬人次，比去年減少1％；高鐵日均25.4萬人次，比去年減少2％。

    公共運輸及監理司副司長胡廸琦解釋，假期較長、人流分散，日均量稍微下降是正常的，而且變化幅度不大，因此整體而言，雙鐵和去年相比基本算持平，國道客運則是明顯成長；國道疏運量減少、客運量增加，顯示私人運具減少、大客車載運增加，顯示確實有私人運具使用者移轉至公共運輸的狀況。

    胡廸琦分析原因，往年連假國道客運優惠多為85折，今年釋出史上最高6折優惠，吸引私人運具使用者轉移至客運；原本運量下滑的國道客運，也創下疫情2020年來首度成長。高公局另也補充，地震和天候也是影響出遊人次、減少車流的因素之一。

    伍勝園表示，今年首次啟動運具聯防機制，而從南部地震來看，雙鐵之間可迅速配合、調整停靠站點，盡速讓旅客從高鐵轉搭台鐵，以疏運人潮，讓原定的延誤時間大幅減少，顯見機制奏效，未來如遇連假疏運，會將運具聯防機制納入考量。

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