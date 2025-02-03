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    他遭投訴後決定當「精實保全」！狂開單被罵更凶 網：你做的很好

    網友說，改當「精實保全」後被罵更凶。示意圖，非當事社區。（資料照）

    網友說，改當「精實保全」後被罵更凶。示意圖，非當事社區。（資料照）

    2025/02/03 19:47

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕很多人認為社區保全的工作很輕鬆，但其實這份工作需要時刻保持警覺和責任心。網友發文說，自己平常都有做好保全的工作，卻常被投訴。因此更認真工作，當「精實保全」，結果反而收到更多投訴。文章一出，許多網友挺原PO「你的認真很讓人解氣，做的很好」。

    網友今天在Dcard以「保全做的太認真被投訴」為題發文說，自己是夜班保全，平常都有做好份內的事，卻常被住戶投訴都在滑手機不做事；甚至管委會也把他列為重點觀察對象。自此之後，他決定更認真工作及巡邏。他提到，現在只要在公共區域看到私人物品就開單，每天大概能開出10張違規單。

    「當精實保全真累 有預感要被開除」

    另外，針對回收分類不當，一天能開出20張違規單。還有如果包裹太久沒人領取，或住戶的親朋好友外找，他也會更嚴格應對。結果，原PO因此收到更多投訴，甚至有住戶直接到櫃台罵他；但由於住戶有錯在先，因此都被他嘴回去。他透露「我也只是讓他們好好遵守社區公約，當精實保全真累，有預感要被開除了」。

    文章一出，許多網友支持原PO，「超好笑，我欣賞你」、「覺得你的認真很讓人解氣，住戶太白目，你做的很好」、「我覺得認真沒什麼問題，規章就寫在那，違規就開罰，也是有憑有據的」、「幫你加油，我舊家也是來一個年輕的新保全，很認真也很熱心，但是太正直，結果被搞走了」。

    也有不少人認為保全真的不好當，「太多住戶都刁民，自己方便時候就希望別人放水，被影響到就希望嚴格執法」、「我之前待的社區200出頭戶，也有夜班被投訴睡覺，後來發現，他因為公司常常需要有支援，可以連上24小時」、「保全真的不好幹啊，怎麼做都不對」。

    此外，有身為警察的網友訴苦，「你現在是不是能感同身受警察的處境了？ 不開單被罵，開單被罵的更兇，那到底要怎樣？ 所以你各位真的不要怪警察佛系，因為都是你各位造成的」。

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