用路人注意！西濱線西-洋厝段路基改善將封閉 替代道路曝

西濱公路台174K~170K（洋厝至線西）北上路段路基改善工程，替代道路出爐。（彰化工務段提供）

2025/02/03 17:30

〔記者湯世名／彰化報導〕用路人注意！公路局彰化工務段將於10日上午9點至14日晚間6點，進行台61線西濱公路170K~174K（線西至洋厝）南下路段路基改善工程；17日上午9點至21日晚間6點進行台174K~170K（洋厝至線西）北上路段路基改善工程，屆時將實施交通管制，呼籲用路人改道通行。

彰化工務段指出，10日上午9點至14日晚間6點（全時段）封閉台61線南下線西至洋厝路段，南下車輛請由線西匝道匯出行駛側車道，轉138縣道至台17線南下，轉濱海路由台61線洋厝匝道匯入續行台61線。

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17日上午9點至21日晚間6點（全時段）台61線（下174K洋厝匯出匝道行駛平面側車道）→右轉濱海路→左轉台17線→左轉中華路（往彰濱工業區線西區）→接台61線續進北上。

施工封閉期間，請10日上午9點至14日晚間6點的南下用路人，改行駛台17線及138縣道；17日上午9點至21日晚間6點的北上用路人，則改行駛濱海路及台17線。遇雨天不施工，相關施工訊息請查詢公路局網頁訊息公告及智慧化省道即時資訊服務網。

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