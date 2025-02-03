檳榔攤當掩護！ 4嫌製造販售喪屍煙彈遭訴求重刑

桃園地檢署指揮龍潭警分局、刑事警察局搜索桃園市平鎮區一處檳榔攤，現場起訴喪屍煙彈毒品原料、製造器具及菸油成品等物。（記者余瑞仁翻攝）

2025/02/03 17:40

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市王姓男子等4人涉嫌於去年8至10月間，取得第3級毒品原料及自網路購買設備，以平鎮區一處檳榔攤為掩護製作喪屍煙彈販售牟利，案經桃園地檢署接獲線報指揮警方組成專案小組追查破獲該製毒及販毒集團，今（3）日偵結依涉犯組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例等多項罪嫌起訴王姓、宋姓、楊姓、李姓男子4人，分別具體求處5年及4年不等有期徒刑。

檢方起訴指出，王姓男子等4人於去年8月至10月間，由王男取得提供當時為第三級毒品的依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等原料，宋姓男子則從拍賣平台購買甘油、加熱設備及菸油空瓶等設備，2人以桃園市平鎮區某檳榔攤為掩護，在該檳榔攤後方處所內以卡式爐加熱方式製作含有第三級毒品成分的毒品菸油，完成後交由楊姓、李姓男子製作成第3級毒品菸彈後銷售下游買家，以此牟取暴利。

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桃園地檢署檢察官接獲線報，指揮桃園市龍潭警分局、刑事警察局組成專案小組追查，去年10月1日收網前往該處檳榔攤執行搜索，扣得依托咪酯、異丙帕酯原料數包、百香果、可樂香精等菸油原料、量杯、加熱、攪拌設備等製作菸油設備及菸油成品數瓶，其中王男及宋男經檢方複訊後向桃園地院聲押獲准，仍羈押中。

檢方調查認為，王男等4人分別涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、參與犯罪組織罪嫌，毒品危害防制條例第4條第3項製造、販賣第三級毒品等罪嫌，今偵結起訴，並以王男等4人明知毒品菸彈嚴重殘害國人健康、滋生相關犯罪問題，僅為圖謀私利而製造毒品菸彈販賣，惡性非輕，具體請求法院量處5年及4年不等有期徒刑。

檢方表示，依托咪酯、美托咪酯、異丙帕酯等新興毒品，人體施用後極易造成意識混亂，甚至產生呼吸衰竭、昏迷等致命症狀，行政院已於去年11月27日改列為第二級毒品，檢方將持續與執法機關緊密合作，加強查緝新興毒品，宣示掃蕩新興毒品危害決心。

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