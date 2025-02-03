屏東市新春市集反映佳 市長周佳琪允明年續辦

屏東市新春市集反映熱烈佳，市長周佳琪:明年將續辦。（記者葉永騫攝）

2025/02/03 17:35

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市今年恢復舉辦新春市集，帶動了大量人潮在市區消費，不少商家及民眾反映熱烈，希望明年繼續舉辦，屏東市長周佳琪表示，今年試辦時，在交通及停車方面有一些缺失，明年將會續辦，希望將缺失重新檢討後愈辦愈好。

屏東市今年新春市集以慈鳳宮為中心，在永福路、中山路部分路段設攤，大約有200個攤商參加，在春節的7天中吸引超過10萬人次的人潮來逛街，讓過年的氣氛相當熱鬧，也充滿年節氣氛，在結束新春市集後，屏東市公所聽取各方的意見及檢討是否再續辦，大部分民眾及商家反映良好，都希望明年續辦。

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市長周佳琪表示，永福路、中山路的地點因為在市中心區，這次舉辦的新春市集吸引了大量的人潮，帶動了周邊的商機，許多店家都希望明年再辦，但也因為是交通要道，對於交通產生一些衝擊和不便，因此市公所也在考量有沒有更好的地方或者方式來舉辦，目前還要再評估，如果找不到更好的地方，那麼就得更詳細的規劃，例如對食品衛生的要求、交通動線、停車場的增加等等問題，甚至考量擴大市集的範圍和規模。

周佳琪說，屏東市新春市集今年復辦時，因為考量到內埔、潮州、東港等地方都有辦市集活動，因此數量和規模有特別控管，沒有想到市民參加踴躍，7天都是滿滿的人潮，讓攤商都希望明年能擴大規模，屏東市公所也更有信心明年續辦。

屏東市新春市集人潮滿滿，帶動了年節的氣氛。（記者葉永騫攝）

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