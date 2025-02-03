新北三峽祖師廟大年初六賽神豬 904公斤大神豬奪冠

新北市三峽祖師廟今天在廟前舉辦賽神豬，吸引許多民眾參加。（記者陳奕劭攝）

2025/02/03 16:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕大年初六是清水祖師爺誕辰，新北市三峽祖師廟今天（3日）在廟前舉辦賽神豬活動，今年由爐主劉銘星飼養的1508台斤（904.８公斤）神豬奪冠，壹等獎為劉心正所養的1221台斤神豬；貳等獎為劉家銘所養的1004台斤神豬；參等獎為劉秀琴所養893台斤神豬。

三峽祖師廟今天在廟前舉辦賽神豬祭，即使今天遇見寒流，仍吸引大批民眾圍觀風采，4頭神豬上午8點30分在三峽老街附近遶境，上午10點到祖師廟舉辦祭拜典禮，祭祀完畢後拔智慧毛給民眾，並進行開豬公活動，標賣神豬肉。

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新北市三峽民權老街商圈總幹事林文郁表示，賽豬公祭典歷史超過200多年，相傳清代漢人來台時，常因械鬥而有許多人傷亡，地方出現許多陰魂亡靈，為祈求生活平安，民眾在春節時期會宰殺豬公，祭拜這些孤魂野鬼，而清水祖師誕辰恰巧在正月初六，因此將誕辰及賽豬公兩者合併於同一天舉行，讓場面更加熱鬧，「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」也於2011年被指定為無形文化資產。

林文郁指出，今年爐主劉銘星養的神豬重達1508台斤，成功獲得特等賞；壹等獎為劉心正所養神豬，重達1221台斤；貳等獎為劉家銘所養神豬，重達1004台斤；參等獎為劉秀琴所養神豬，重達893台斤，4頭神豬祭祀完後會販賣神豬肉給民眾，特等賞神豬一袋肉1500元（肉比較少），參等獎神豬一袋肉1000元（肉較多）。

三峽祖師廟舉辦賽神豬，今年神豬競賽的特等獎由爐主劉銘星飼養的1508台斤神豬獲得。（記者陳奕劭攝）

神豬祭祀完畢後會拔智慧毛給民眾，象徵增長智慧。（記者陳奕劭攝）

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