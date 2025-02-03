台南餘震不斷受災戶申請增 國土署：修繕、重建方向本週定調

立法委員郭國文邀集國土署、財政部等單位，於楠西區與地震災民面對面座談。（記者劉婉君攝）

2025/02/03 16:51

〔記者劉婉君／台南報導〕農曆春節期間，台南地區餘震不斷，楠西及玉井區申請危險房屋緊急評估案件合計超過200件，災民關心相關的補助標準及申請方法。內政部國土管理署長吳欣修表示，修繕及重建標準，會趕在本週定調。

立法委員郭國文今（3）日下午邀集國土署、財政部等單位，於楠西區與地震災民面對面座談，有災民反映租屋有很大的問題，希望盡快重建，還有人陳情房屋迄今仍未有人前往評估。

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財政部國有財產署署長曾國基表示，為安置受災戶，今天已到玉井及楠西區盤點6塊公有土地，尋找適合的組合屋或暫時安置地點，目前以玉井慈濟大愛園區附近的用地比較適合。

楠西里長劉富誠則建議，災民需要中長期收容的地點，有民間人士願意無償提供曾文水庫旁約1公頃的土地蓋組合屋，並可配合水利署南區水資分署在水庫路上的宿舍用地一同規劃使用。

吳欣修表示，早上已與市府及三大技師公會召開會議，不論紅單、黃單還是白單，將分為修繕、結構補強及拆除重建3大部分，對於未取得合法建照的增建、頂樓加蓋等，都將列入修繕，以整修至原來的樣子，讓居民可以回去住為主，合法建物結構受損的，將依情形結構補強或拆除重建，若超過補助上限，會以個案再來討論。

吳欣修指出，修繕部分會拜託慈濟、台積電協助，加速力道，台南市長黃偉哲本周也會赴行政院院會反映。

郭國文指出，台南災區補助原則上比照0403花蓮震災重建，要求工務局一週內與3大技師公會協商出評估標準。

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