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    日減逾萬人！濕冷天+瘋出國 日月潭走春跌破20萬人

    日月潭春節因濕冷天氣，加上民眾瘋出國，導致初一至初五走春人潮跌破20萬，相較去年26萬多人，平均每天減少逾1萬人。（日管處提供）

    日月潭春節因濕冷天氣，加上民眾瘋出國，導致初一至初五走春人潮跌破20萬，相較去年26萬多人，平均每天減少逾1萬人。（日管處提供）

    2025/02/03 16:37

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭每逢連假都吸引大批遊客，但今年春節卻因濕冷天氣，以及長連假民眾瘋出國，導致初一至初五走春人潮跌破20萬，相較去年26萬多人，平均每天減少逾1萬人，日月潭風景區管理處表示，雖然春節人潮下滑，不過連假過後潭區迎來櫻花季，預計228檔期將掀起賞櫻熱潮。

    日管處指出，去年春節初一至初五，大日月潭地區遊客量高達26.7萬餘人，但今年僅19.9萬餘人，未達20萬大關，去年日平均5.3萬餘人，今年才3.9萬餘人，等於每天都減少1.3萬餘人。

    分析走春人潮下滑，應與今年春節長達9天，民眾出遊時間點較為分散，以及長連假會吸引民眾出國旅遊，再加上此次春節潭區天氣較為濕冷，還有今年春節較早，潭區多數櫻花景點還未盛開，種種因素才導致今年遊客數不如去年。

    日管處也說，春節過後潭區將迎來櫻花季，除了環潭景點、道路旁的櫻花陸續綻放，賞櫻勝地九族文化村的櫻花活動，也將從2月持續至3月初，預計228連假將出現明顯賞櫻遊客，可望帶動春天旅遊熱潮。

    圖為大年初一日月潭水社碼頭。（資料照）

    圖為大年初一日月潭水社碼頭。（資料照）

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