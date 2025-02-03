西部海域白海豚親子檔目擊率最高近7成 觀光產業未成形原因曝

白海豚會躲避人為活動，近幾年很難拍攝到親子檔正面照。圖為林務局時代拍攝的親子檔正面照。（海保署提供）

2025/02/03 16:27

〔記者洪定宏／高雄報導〕白海豚是台灣西部海域重要的保育動物，海保署每年出海監測，目擊「親子檔」的機率最高將近7成，但因白海豚對環境及聲音比較敏感，會躲避人為活動，且西部海域的鯨豚種類少，尚無法比照花蓮模式發展完整的觀光產業。不過，海保署仍將透過白海豚的生態與環境教育宣導，研擬客製化服務，提升景點吸引力。

海保署表示，花蓮近海擁有豐富的鯨豚資源，包括瓶鼻海豚、飛旋海豚、花紋海豚、抹香鯨等，目擊率高、種類多樣化，且對船隻靠近較無明顯的反應，前3年目擊親子檔的機率最低43.33%、最高63.16%，成為台灣主要觀賞鯨豚地區，旅遊服務與設施等商業模式已完善、成熟。

請繼續往下閱讀...

海保署分析強調，台灣西部海域的鯨豚種類少，且白海豚對環境及聲音比較敏感，對人為活動較會躲避，因此目擊機率較低，雖然2023年目擊親子檔的機率高達68.75%，但主因是有效出航次僅16航次，其他年份最低15.15%、最高34.38%，比花蓮少。

不過，海保署為落實宣導保護白海豚生態，去年在鄰近白海豚重要棲地的苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣，培訓112名解說員，舉辦5場生態旅遊踩線行程，並根據業者意見，為每縣市設計一組套裝行程，與9家業者合作舉辦15場次的海洋生態旅遊，共434人次參與。

海保署指出，雖然業者認為白海豚較稀有，不易出海觀察，硬體設施不足，獲利空間較小，但仍將透過白海豚的生態與環境教育宣導，結合在地文化、濕地生態、媽祖信仰等特色，研擬客製化服務，提升景點吸引力。

白海豚會躲避人為活動，近年拍到的親子檔幾乎都是背鰭照。（海保署提供）

白海豚會躲避人為活動，尚無法比照花蓮模式發展完整的觀光產業。（海保署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法