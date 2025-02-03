為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃李舞春風！嘉166觀光軸線櫻花、桃花與李花紅白輝映美不勝收

    嘉166觀光軸線最具特色的黃柑李花海。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線最具特色的黃柑李花海。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/03 17:03

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉166觀光軸線最具特色的李花盛開中，從嘉166縣道竹崎鄉交力坪到梅山鄉瑞里段隨處可見黃柑李美麗的雪白花況，圓潭生態園區同場上映的還有緋寒櫻、河津櫻，原住民休息站的桃花綻開，紅白輝映的景象美不勝收。

    嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，166縣道瑞水公路（瑞里到竹崎鄉水道）百花爭艷，從63公里處起沿途的緋寒櫻爭奇鬥艷，交力坪段原住民休息站的桃花粉紅色花序與白色李花交錯，構成一幅賞心悅目的景象，吸引途經遊客的目光，紛紛停車拍照打卡。

    邱詩富大力推薦必遊的圓潭生態園區，強調園區除166觀光軸線特有的黃柑李花海，還有緋寒櫻、河津櫻與福爾摩沙櫻等品種櫻花，目前緋寒櫻、河津櫻滿開中，與白色李花相映成趣，福爾摩沙櫻初綻開，花況令人期待，值得一看的是園區規劃的無障礙步道方便身障人士賞花遊藝。

    科子林觀光果園開放遊客免費入園賞花，時段為每日上午8點到下午4點；今年花況比較不一致，有些已開始凋零長出綠葉，有些爆開中，有些花開約7成，但整體花況還不錯，不過觀賞拍照時千萬不要攀折枝條觸碰果樹，否則會影響到果樹的生長與結果。

    邱詩富說，媲美日本嵐山竹林隧道的瑞里綠色隧道，穿梭在滿滿竹綠林蔭中令人心曠神怡，而且這裡茶園一隅種植的櫻花、桃花也都綻放中，漫步竹林邊賞花，快樂似神仙。

    黃柑李雪白的花序相當漂亮。（記者蔡宗勳攝）

    黃柑李雪白的花序相當漂亮。（記者蔡宗勳攝）

    黃柑李白色花序與綠葉相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    黃柑李白色花序與綠葉相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線特有的「桃李舞春風」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線特有的「桃李舞春風」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線的桃花綻放中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線的桃花綻放中。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線隨處可見滿開的緋寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線隨處可見滿開的緋寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線滿開的緋寒櫻與盛開的黃柑李紅白輝映。（記者蔡宗勳攝）

    嘉166觀光軸線滿開的緋寒櫻與盛開的黃柑李紅白輝映。（記者蔡宗勳攝）

    媲美日本嵐山竹林小徑的嘉義縣瑞里綠色隧道。（記者蔡宗勳攝）

    媲美日本嵐山竹林小徑的嘉義縣瑞里綠色隧道。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播