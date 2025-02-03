桃李舞春風！嘉166觀光軸線櫻花、桃花與李花紅白輝映美不勝收

嘉166觀光軸線最具特色的黃柑李花海。（記者蔡宗勳攝）

2025/02/03 17:03

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉166觀光軸線最具特色的李花盛開中，從嘉166縣道竹崎鄉交力坪到梅山鄉瑞里段隨處可見黃柑李美麗的雪白花況，圓潭生態園區同場上映的還有緋寒櫻、河津櫻，原住民休息站的桃花綻開，紅白輝映的景象美不勝收。

嘉義縣166觀光產業發展協會理事長邱詩富指出，166縣道瑞水公路（瑞里到竹崎鄉水道）百花爭艷，從63公里處起沿途的緋寒櫻爭奇鬥艷，交力坪段原住民休息站的桃花粉紅色花序與白色李花交錯，構成一幅賞心悅目的景象，吸引途經遊客的目光，紛紛停車拍照打卡。

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邱詩富大力推薦必遊的圓潭生態園區，強調園區除166觀光軸線特有的黃柑李花海，還有緋寒櫻、河津櫻與福爾摩沙櫻等品種櫻花，目前緋寒櫻、河津櫻滿開中，與白色李花相映成趣，福爾摩沙櫻初綻開，花況令人期待，值得一看的是園區規劃的無障礙步道方便身障人士賞花遊藝。

科子林觀光果園開放遊客免費入園賞花，時段為每日上午8點到下午4點；今年花況比較不一致，有些已開始凋零長出綠葉，有些爆開中，有些花開約7成，但整體花況還不錯，不過觀賞拍照時千萬不要攀折枝條觸碰果樹，否則會影響到果樹的生長與結果。

邱詩富說，媲美日本嵐山竹林隧道的瑞里綠色隧道，穿梭在滿滿竹綠林蔭中令人心曠神怡，而且這裡茶園一隅種植的櫻花、桃花也都綻放中，漫步竹林邊賞花，快樂似神仙。

黃柑李雪白的花序相當漂亮。（記者蔡宗勳攝）

黃柑李白色花序與綠葉相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

嘉166觀光軸線特有的「桃李舞春風」。（記者蔡宗勳攝）

嘉166觀光軸線的桃花綻放中。（記者蔡宗勳攝）

嘉166觀光軸線隨處可見滿開的緋寒櫻。（記者蔡宗勳攝）

嘉166觀光軸線滿開的緋寒櫻與盛開的黃柑李紅白輝映。（記者蔡宗勳攝）

媲美日本嵐山竹林小徑的嘉義縣瑞里綠色隧道。（記者蔡宗勳攝）

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