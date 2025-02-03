草嶺櫻花季 賞花遊客目睹這一景驚呆

古坑草嶺青山坪農場櫻花滿開，春節連假吸引許多遊客上山賞櫻。（王清連提供）

2025/02/03 15:59

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025草嶺石壁櫻花季登場，青山坪農場櫻花、李花現正盛開，受到冷氣團影響，連日來山上出現壯觀雲海景觀，親眼目睹白色雲海在山谷翻騰景象，不少遊客看得目瞪口呆驚呼太美了！

古坑草嶺、石壁山區種植上萬株櫻花，有山櫻、寒櫻、八重櫻、垂櫻等21種櫻花品種，是國內知名賞櫻熱點之一，其中位在草嶺隧道入口處附近的青山坪農場園區內櫻花現已滿開，春節連假上山賞花遊客在臉書分享園區櫻花美照，園主王清連說，園區裡各品種櫻花與李花齊放，2月中旬前是最佳賞花期。

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石壁社區總幹事陳榮彬表示，1月底至今冷氣團接力報到，低溫影響石壁櫻花花期稍有延後，目前只有山櫻及李花怒放，從山櫻開花狀況推測今年各品種櫻花花況也會不錯，預計下週即會陸續盛開，花期會一直持續到3月初。

陳榮彬指出，入秋到隔年春天也是山上觀賞雲海最佳時節，春節連假期間草嶺、石壁就出現多次壯觀雲海景觀，昨（2）日在蘇家農場的遊客親眼目睹到雲海夕照，大家被眼前美景吸引，驚呼太美了。

古坑草嶺青山坪農場櫻花滿開，春節連假吸引許多遊客上山賞櫻。（王清連提供）

古坑草嶺石壁連日出現壯觀雲海景觀，令遊客大呼太美了。（蘇家農場提供）

古坑草嶺石壁連日出現壯觀雲海景觀，令遊客大呼太美了。（蘇家農場提供）

古坑草嶺石壁連日出現壯觀雲海景觀，令遊客大呼太美了。（蘇家農場提供）

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