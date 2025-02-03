半數民眾曾用AI服務 NCC調查：6成使用者憂網路使用

NCC於今年2月1日發布我國2024年通訊傳播市場報告。（資料照）

2025/02/03 16:30

〔記者林志怡／台北報導〕人工智慧（AI）應用逐漸普及，國家通訊傳播委員會（NCC）最新「通訊傳播市場報告」顯示，2024年有超過半數民眾曾使用AI服務，生活面、工作面都以「智慧導航」為主；但網路使用方面，高達6成受訪者對網路使用存在疑慮，且以網路詐騙為多，從未遇到任何網路問題的使用者比例也較前次調查下降。

NCC於今年2月1日發布我國2024年通訊傳播市場報告，調查我國通訊傳播市場發展趨勢，針對通訊市場方面，調查結果顯示，我國16歲以上民眾住處「市內電話、行動電話均有使用者」比例，一反2017年以來逐年下降趨勢，較2023年的45.8%，微幅提升到48.9%。

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此外，針對4G用戶轉5G方面，從4G轉換到5G服務的受訪者比例，自2023年的25.5%上升至2024年的35.8%，轉換原因以「因換約或購機有優惠」為主，未轉換的受訪者則大多認為「目前使用的4G服務已足夠滿足需求」。

調查報告也指出，自2023年台灣大與台灣之星合併案、遠傳電信與亞太電信合併案後，37.4%的受訪者認為，語音通話品質較合併前更佳，但在網路傳輸速度方面，有13.6%的受訪者認為有待加強，且使用網路語音通話服務的民眾比例已提升至96%，且高達99.5%受訪者慣用平台為LINE。

另，調查顯示，民眾在網路上獲取資訊的方式以「搜尋引擎」為主，過去1年間曾遇到的網路狀況「網路詐騙（25.8%）」與「個資外洩（19.8%）」為多，比例皆有上升趨勢，且沒有遇到任何網路狀況的受訪者佔比明顯下降，更有高達6成受訪者對於網路使用存在疑慮，其中以「網路詐騙（83.6%）」為主，其次為「個資外洩、被盜用」，但佔比明顯下降。

2024年的調查也首度詢問民眾AI服務使用情形，52.5%曾使用過AI服務，44.9%則表示未使用過，曾使用過AI服務的使用者中，不論日常生活或工作情境，前3名都是智慧導航、語音輸入、生物辨識解鎖／驗證等，尤其智慧導航方面，AI使用者有84.3％曾在日常生活使用、55.2%曾在工作情境使用。

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