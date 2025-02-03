印度台北協會30週年 特別製作「月船三號」參展台北燈節

印度台北協會會長葉達夫（左）昨晚出席2025台北燈節開幕儀式，點亮印度花燈。（印度台北協會提供）

2025/02/03 16:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕2025台北燈節昨晚開幕，印度台北協會特別製作多座大型花燈參展，於北門友好燈區展出。印度台北協會表示，他們特別於協會成立30週年製作大型花燈於台北燈節展出，呈現印度的進步、韌性及願景，並展現印度與台灣30年深厚友誼與文化交流。

印度台北協會表示，他們共製作團結雕像、印度鐵道范德巴拉特列車、印度門、印度國會大廈、月船三號、莫特拉板球場等花燈參展；印度台北協會會長葉達夫（Manharsinh Laxmanbhai Yadav）昨也出席開幕儀式，點亮印度花燈。

請繼續往下閱讀...

印度台北協會指出，團結雕像花燈是將為於印度西部的古吉拉特邦的全球最高雕像製作為花燈，該雕像高182公尺，旨在紀念印度獨立英雄和政治領袖帕特爾；印度門花燈則是將印度紀念在第一次世界大戰中犧牲的七萬餘名將士的印度代表紀念碑製作成花燈。

印度台北協會說明，月船三號花燈是將2023年成功登陸月球南極的月船三號在台灣製作成花燈，月船三號象徵印度太空探索的輝煌篇章。

印度台北協會也表示，2025是印度台北協會成立30週年，因此特別製作大型花燈於台北燈節展出，呈現印度的進步、韌性及願景，花燈展示印度工程奇蹟、科學發展，及國家象徵，融合傳統及現代的元素，迎接新年財源滾滾，更展現印度與台灣30年深厚友誼與文化交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法