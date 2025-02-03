土城太極嶺101階櫻花隧道 壯麗山景一覽無遺

嶺峰有長101階的登頂步道，山友在沿線種植50棵山櫻花。（記者陳奕劭攝）

2025/02/03 16:18

〔記者陳奕劭／新北報導〕位於新北市土城區的「太極嶺」是在地人的賞櫻勝地，山中湖被群山圍繞，絕佳視角可飽覽新北市景觀，101階的登頂步道兩旁種植山櫻花，宛如「櫻花隧道」。

民眾前往太極嶺可搭乘公車570路線在「山中湖」站下車，登山口就在不遠處，由於570線僅在假日行駛且班次不多，建議搭車前先上網查詢時刻表；駕車前往者，可經新北地方法院沿青雲路上山，轉往石門路直走到盡頭即可抵達山中湖，附近是登山口，或在谷歌地圖搜尋「清水登山步道登山口」，當地有汽、機車停車格；喜愛健行者可從石門路64號或68號登嶺。

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記者實地參訪，山中湖的街道有鴨子恣意走動，在涼亭歇息，遠離城市喧囂忘卻煩惱，由於山中沒有照明，建議在白天前往；從「清水登山步道登山口」出發，直行約500公尺即可登嶺，步程約半小時，步道兩側有大樹遮蔭，沿途吸收芬多精還有松鼠相伴。

太極嶺設置休息區與簡易的健身設施，嶺上的絕佳視野可飽覽土城、板橋、新莊的景致，嶺峰長101階的登頂步道，入口處有象徵健康財富的造形意象，山友在沿線種植50棵山櫻花，今年花期約在1月底至2月中旬。

「太極嶺」是在地人的賞櫻秘境，嶺上的絕佳視野可飽覽土城、板橋、新莊的景致。（記者陳奕劭攝）

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