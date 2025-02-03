愛從小扎根！5小孩合資5千元壓歲錢 買家扶燈籠助弱勢

縣議員賴清美（右1）與黃雍筆（左1）等人合資買燈籠，賴清美的5個孫子也各自拿出1千元壓歲錢，共湊足3萬元購買1千個燈籠，將把燈籠送給偏鄉學校學生。（記者湯世名攝）

2025/02/03 15:39

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第30年的彰化家扶中心古早燈籠義賣，從1月25日開跑，不少民眾拿出數千元甚至上萬元購買做公益，到昨天第10天，縣議員賴清美與地方仕紳黃雍筆等人合資買燈籠，賴清美的5個孫子也各自拿出自己的1000元壓歲錢，大家湊足3萬元購買1000個燈籠，將把燈籠送給和美地區偏鄉學校學生。

縣議員賴清美今天帶著2個孫子，與黃雍筆等人齊聚彰化家扶中心，將3萬元現金投入捐款箱內，向家扶訂購1000個古早燈籠。賴清美說，她與黃雍筆等人合資買燈籠做公益，她的5個孫子（4男1女）知道後，也都表示要捐錢，最後5人各自拿出1000元壓歲錢，連同她與黃雍筆等人的捐款共3萬元，捐給家扶中心。

請繼續往下閱讀...

至於購買的1000個燈籠，賴清美說，將在元宵節之前分送到和美地區偏鄉學校，讓小朋友們在元宵節提燈籠，別具意義。

家扶主任王震光表示，目前義賣所得已突破50萬元，所有義賣所得將用在寒假過後開學的獎助學金，讓弱勢孩子安心就學。這些燈籠是家扶兒的希望，每一個燈籠背後，都藏著孩子們的心願，也承載著叔叔阿姨們的祝福，更讓愛心得以溫暖地傳遞。

彰化家扶主任王震光（中）宣布，古早燈籠義賣已突破50萬元。（圖由家扶提供）

彰化家扶古早燈籠義買氣強強滾。（圖由家扶提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法