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    補助中小學師生赴國外參訪 教育部：113學年有200校

    補助中小學師生赴國外參訪，教育部今說明，113學年有200校，114學年申請期限至3月3日。（記者林曉雲翻攝）

    補助中小學師生赴國外參訪，教育部今說明，113學年有200校，114學年申請期限至3月3日。（記者林曉雲翻攝）

    2025/02/03 15:32

    〔記者林曉雲／台北報導〕114學年度國際教育補助計畫申請開跑，教育部國教署組長孫旻儀說明，113學年度已有超過200間中小學校的師生到日本、韓國及東南亞地區國家去實際參訪姐妹校，藉此體驗不同的風土民情，領略異國文化之美。

    孫旻儀說明，課程最高補助25萬元，學校國際化最高補助30萬元，國際交流最高補助50萬元，為持續推動中小學國際教育，114學年「國際教育補助計畫－課程、國際交流及學校國際化」即起至3月3日受理線上申請，有意申請的學校可至「教育部中小學國際教育全球資訊網」填寫計畫申請書。

    孫旻儀表示，為符合教育國際化趨勢，培養中小學學生「多元文化與國際理解」，提升核心素養及全球視野，教育部自110年起分別補助國中小學校透過姐妹校建立互惠機制，以及高級中等學校與國外校際合作推動線上教學，讓學生透過網路與姐妹校交流，將國際教育融入生活中，多元開展中小學國際交流的推動方式與樣態。

    孫旻儀指出，為鼓勵學校擴大國際交流的學校及國家範疇，透過國際教育融入「課程」、「國際交流」及「學校國際化」3大面向，持續推動中小學國際教育的普及化，培養我國學生具備在國際環境中生存發展的知識、技能及態度，並將中小學教育提升為「接軌國際、鏈接全球」優質教育。

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